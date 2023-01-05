***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.01.2023 09:59
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Serdar Gürsoy Portföy Yöneticisi 2005-2009 Deniz Yatırım A.Ş. Müşteri Temsilcisi, 2009-2010 Denizbank A.Ş. Bireysel Bankacılık Yetkilisi, 2010 - devam ediyor Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi SPK Düzey 3 ve Türev Lisansı 200660,305265
Eral İlhan Karayazıcı Portföy Yöneticisi 2008-2018 Haziran Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Portföy Yönetim Müdürü-2018 Haziran Inveo Portföy Yönetimi A.Ş Portföy Yöneticisi SPK Düzey 3 ve Türev Lisansı
Mine Tarakçıoğlu Portföy Yöneticisi 2015 Ağustos 2020 Haziran Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş-Temmuz 2020 itibariye Inveo Portföy Yönetimi A.Ş Portföy Yöneticisi SPK Düzey 3 ve Türev Lisansı
Gökhan Yazıcı Portföy Yöneticisi Şubat 2016 Haziran 2021 GFO Yönetim Danışmanlık Yatırım Direktörü Temmuz 2021-Devam Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.Portföy Yönetisici SPK Düzey 3 ve Türev Lisansı
Emin Serhan Gök Portföy Yöneticisi Kasım 2021 Haziran 2022 Info Yatırım Menkul Değerler- Head of Research SPK Düzey 3 ve Türev Lisansı
Burç Biçer Portföy Yöneticisi SPK Düzey 3 ve Türev Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093439
BIST
18:055.523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
0
En Düşük
0
18:0518,7505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0081
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7628
En Düşük
18,7265
18:0519,9388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0468
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
20,0382
En Düşük
19,8711
18:051.116,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,16
|Açılış
|: 1.116,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.115,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|73,20
|11.073.936
|% 0,00
|
|ADEL
|135,50
|99.295.705
|% 0,00
|
|ADESE
|1,89
|121.725.756
|% 0,00
|
|AGHOL
|111,50
|213.339.089
|% 0,00
|
|AKBNK
|19,65
|3.969.632.918
|% 0,00
|
|ACSEL
|73,20
|11.073.936
|% 0,00
|
|ADEL
|135,50
|99.295.705
|% 0,00
|
|ADESE
|1,89
|121.725.756
|% 0,00
|
|AGHOL
|111,50
|213.339.089
|% 0,00
|
|AKBNK
|19,65
|3.969.632.918
|% 0,00
|
|EREGL
|42,92
|13.626.699.543
|% 0,00
|
|KRDMD
|19,79
|9.632.824.447
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,42
|7.854.166.865
|% 0,00
|
|ASELS
|65,15
|7.336.985.567
|% 0,00
|
|THYAO
|144,50
|7.306.022.121
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,42
|7.854.166.865
|% 0,00
|
|KRDMD
|19,79
|9.632.824.447
|% 0,00
|
|EREGL
|42,92
|13.626.699.543
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,64
|3.644.277.309
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,53
|3.484.685.911
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7428
|18,7505
|% 0,04
|
|Euro
|19,9063
|19,9388
|% 0,24
|
|Sterlin
|22,5009
|22,6137
|% -0,15
|
|Frank
|20,0818
|20,2027
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9715
|4,9964
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|-2,43
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.117
|-0,48
|
|Cumhuriyet
|7.531
|7.644
|60,00
|
|Tam
|7.553
|7.620
|-6,00
|
|Yarım
|3.658
|3.725
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.834
|1.862
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,79
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|14,33
|14,35
|0,02
|
|B. Petrol
|78,94
|78,94
|1,10
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -104, 13 kaybederek (% -1.71 ) 5, 992
-
17:58
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, KONYA, BFREN
-
17:58XU100
Endeks 5, 533 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 67 altında . İşlem hacmi 116, 242.00 milyon TL de
-
17:58SUNTK
Yüzde -5.04 oranında düşüşle 50.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 069, 530 adet işlem
-
17:57MARKA
Yüzde -4.87 oranında düşüşle 4.69 lira fiyatla işlem gören hissede 431, 235 adet işlem