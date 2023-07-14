***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.07.2023 12:27
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
KUBİLAY ÖZALP Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel Müdür
Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi DENİZBANK A.Ş.
İç kontrol sistemi INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Risk yönetim sistemi INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Teftiş birimi INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Araştırma birimi INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Bilgi sistemleri INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172017
BIST
'
14:156.410
En Düşük
|Değişim
|: 0,66%
|| 41,95
|Açılış
|: 6.416
|
|Önceki Kapanış
|: 6.368
|
6.354
En Yüksek
6.435
14:1526,1890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1688
|Açılış
|: 26,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2400
|
26,2067
En Düşük
25,9818
14:1529,4244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1960
|Açılış
|: 29,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4692
En Düşük
29,0484
14:151.648,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 7,01
|Açılış
|: 1.648,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.641,66
|
1.649,63
En Düşük
1.636,81
BIST En Aktif Hisseler14:13
|EDIP
|12,98
|126.135.875
|% 10,00
|
|TGSAS
|26,62
|18.990.543
|% 10,00
|
|HATEK
|11,11
|37.640.299
|% 10,00
|
|MAALT
|538,50
|19.984.211
|% 9,99
|
|OTTO
|222,60
|5.422.759
|% 9,98
|
|VANGD
|14,40
|17.246.117
|% -10,00
|
|PRZMA
|24,68
|3.343.745
|% -9,99
|
|IHAAS
|21,44
|69.477.104
|% -9,99
|
|AYCES
|239,90
|207.649.241
|% -9,98
|
|AVGYO
|8,64
|9.733.799
|% -9,91
|
|THYAO
|213,30
|5.562.069.681
|% 1,81
|
|ASELS
|69,95
|5.140.851.052
|% 2,87
|
|AKBNK
|24,48
|2.697.726.680
|% 0,16
|
|ASTOR
|83,05
|2.382.532.279
|% -0,24
|
|ISCTR
|14,59
|2.315.882.314
|% -1,15
|
|ISCTR
|14,59
|2.315.882.314
|% -1,15
|
|YKBNK
|13,95
|2.173.069.905
|% -2,24
|
|EKGYO
|8,32
|1.111.147.471
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,86
|349.842.600
|% -2,05
|
|AKBNK
|24,48
|2.697.726.680
|% 0,16
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1847
|26,1904
|% 0,65
|
|Euro
|29,4173
|29,4301
|% 0,69
|
|Sterlin
|34,2376
|34,4093
|% 0,38
|
|Frank
|30,3725
|30,5554
|% 0,56
|
|Riyal
|6,9622
|6,9971
|% 0,60
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|-1,59
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.648
|6,25
|
|Cumhuriyet
|10.960
|11.125
|-20,00
|
|Tam
|10.607
|10.798
|15,00
|
|Yarım
|5.303
|5.423
|6,00
|
|Çeyrek
|2.660
|2.712
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,82
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|20,87
|20,89
|0,05
|
|B. Petrol
|81,20
|81,20
|-0,16
|
Seans Raporu
14:13
daha fazla
-
14:28UFUK
Yüzde 5.54 oranında artışla 81.95 lira fiyatla işlem gören hissede 244, 217 adet işlem
-
14:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SAHOL, ARCLK, PGSUS
-
14:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 93 artarak (% 0.63 ) 5, 762
-
14:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FORTE, HATEK, EUYO, ISYAT, TGSAS, BEYAZ, OTTO, EDIP, FLAP, AVHOL
-
14:27
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VANGD, AVGYO, AYCES, KERVN, IHAAS, PRZMA