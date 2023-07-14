***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.07.2023 15:34
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi DENİZBANK A.Ş.
İç kontrol sistemi INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Risk yönetim sistemi INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Teftiş birimi INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Araştırma birimi INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Bilgi sistemleri GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172119
BIST
'
16:566.426
En Düşük
|Değişim
|: 0,91%
|| 57,96
|Açılış
|: 6.416
|
|Önceki Kapanış
|: 6.368
|
6.354
En Yüksek
6.443
16:5626,1677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1475
|Açılış
|: 26,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2400
|
26,2067
En Düşük
25,9818
16:5629,4005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1721
|Açılış
|: 29,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4692
En Düşük
29,0484
16:561.648,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 7,02
|Açılış
|: 1.648,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.641,66
|
1.652,62
En Düşük
1.636,81
BIST En Aktif Hisseler16:50
|TUKAS
|6,49
|343.934.176
|% 10,00
|
|TGSAS
|26,62
|20.592.828
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.615,00
|409.720.883
|% 10,00
|
|EDIP
|12,98
|149.928.905
|% 10,00
|
|ELITE
|21,56
|89.767.283
|% 10,00
|
|VANGD
|14,40
|17.246.117
|% -10,00
|
|IHAAS
|21,44
|76.345.987
|% -9,99
|
|PRZMA
|24,68
|5.060.708
|% -9,99
|
|BRKSN
|19,57
|141.984.328
|% -9,98
|
|AYCES
|239,90
|213.285.692
|% -9,98
|
|THYAO
|211,70
|6.846.993.771
|% 1,05
|
|ASELS
|69,85
|6.215.607.313
|% 2,72
|
|SISE
|48,62
|4.217.437.195
|% 1,50
|
|ASTOR
|82,00
|3.303.919.843
|% -1,50
|
|AKBNK
|24,56
|3.283.685.828
|% 0,49
|
|YKBNK
|13,92
|2.586.302.949
|% -2,45
|
|ISCTR
|14,55
|2.670.405.353
|% -1,42
|
|EKGYO
|8,26
|1.402.148.977
|% -0,72
|
|SKBNK
|2,87
|414.686.202
|% -1,71
|
|AKBNK
|24,56
|3.283.685.828
|% 0,49
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1599
|26,1663
|% 0,56
|
|Euro
|29,3572
|29,3767
|% 0,51
|
|Sterlin
|34,1969
|34,3684
|% 0,27
|
|Frank
|30,2392
|30,4213
|% 0,12
|
|Riyal
|6,9501
|6,9850
|% 0,43
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.960
|-0,32
|
|Altın Gr.
|1.645
|1.645
|3,74
|
|Cumhuriyet
|10.965
|11.131
|-14,00
|
|Tam
|10.609
|10.804
|21,00
|
|Yarım
|5.304
|5.427
|10,00
|
|Çeyrek
|2.660
|2.713
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,97
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|20,93
|20,95
|0,11
|
|B. Petrol
|80,84
|80,84
|-0,52
|