***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviMukadder Erdem MüfettişNalan Yetiş Muhasebe SorumlusuSerhat Özvarış Risk Yönetim BirimiAhmet Gökhan Kütükçü İç KontrolPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıSerdar Gürsoy Portföy Yöneticisi 2005-2009 Deniz Yatırım A.Ş. Müşteri Temsilcisi, 2009-2010 Denizbank A.Ş. Bireysel Bankacılık Yetkilisi, 2010 - devam ediyor Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi SPK Düzey 3 ve Türev Lisansı 200660,305265Eral İlhan Karayazıcı Portföy Yöneticisi 2008-2018 Haziran Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Portföy Yönetim Müdürü-2018 Haziran Inveo Portföy Yönetimi A.Ş Portföy Yöneticisi SPK Düzey 3 ve Türev LisansıMine Tarakçıoğlu Portföy Yöneticisi 2015 Ağustos 2020 Haziran Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş-Temmuz 2020 itibariye Inveo Portföy Yönetimi A.Ş Portföy Yöneticisi SPK Düzey 3 ve Türev LisansıGökhan Yazıcı Portföy Yöneticisi Şubat 2016 Haziran 2021 GFO Yönetim Danışmanlık Yatırım Direktörü Temmuz 2021-Devam Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.Portföy Yönetisici SPK Düzey 3 ve Türev LisansıBurç Biçer Portföy Yöneticisi SPK Düzey 3 ve Türev Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192420BIST