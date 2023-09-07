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***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.09.2023 00:22
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Mukadder Erdem Müfettiş
Nalan Yetiş Muhasebe Sorumlusu
Serhat Özvarış Risk Yönetim Birimi
Ahmet Gökhan Kütükçü İç Kontrol

Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Serdar Gürsoy Portföy Yöneticisi 2005-2009 Deniz Yatırım A.Ş. Müşteri Temsilcisi, 2009-2010 Denizbank A.Ş. Bireysel Bankacılık Yetkilisi, 2010 - devam ediyor Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi SPK Düzey 3 ve Türev Lisansı 200660,305265
Eral İlhan Karayazıcı Portföy Yöneticisi 2008-2018 Haziran Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Portföy Yönetim Müdürü-2018 Haziran Inveo Portföy Yönetimi A.Ş Portföy Yöneticisi SPK Düzey 3 ve Türev Lisansı
Mine Tarakçıoğlu Portföy Yöneticisi 2015 Ağustos 2020 Haziran Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş-Temmuz 2020 itibariye Inveo Portföy Yönetimi A.Ş Portföy Yöneticisi SPK Düzey 3 ve Türev Lisansı
Gökhan Yazıcı Portföy Yöneticisi Şubat 2016 Haziran 2021 GFO Yönetim Danışmanlık Yatırım Direktörü Temmuz 2021-Devam Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.Portföy Yönetisici SPK Düzey 3 ve Türev Lisansı
Burç Biçer Portföy Yöneticisi SPK Düzey 3 ve Türev Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192420


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Cumhuriyet 11.253 11.423 -22,00  
Tam 10.988 11.126 15,00  
Yarım 5.511 5.584 7,00  
Çeyrek 2.747 2.792 4,00  
Gümüş.Ons 23,17 23,19 0,00  
Gümüş Gr. 19,98 20,00 0,01  
B. Petrol 90,62 90,62 -0,02  
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