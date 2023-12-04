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***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.12.2023 15:32
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Mukadder Erdem Müfettiş
Nalan Yetiş Muhasebe Sorumlusu
Serhat Özvarış Risk Yönetim Birimi
Selim Şahin İç Kontrol
Hakan Deprem Araştırma Müdürü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221980


BIST
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EKOS 33,00 128.968.290 % 10,00  
MIPAZ 45,98 43.893.655 % 10,00  
RTALB 14,96 180.651.938 % 10,00  
FONET 34,10 99.460.789 % 10,00  
HUBVC 10,34 42.252.364 % 10,00  
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15:20 Alış Satış %  
Dolar 28,8978 28,9048 % 0,03  
Euro 31,4065 31,4339 % -0,08  
Sterlin 36,5504 36,7337 % -0,17  
Frank 33,0077 33,2065 % -0,30  
Riyal 7,6851 7,7236 % 0,07  
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15:20 Alış Satış %  
Gümüş ONS 25,15 25,19 % 0,66  
Platin 931,57 934,53 % 0,66  
Paladyum 985,87 990,69 % 0,66  
Brent Pet. 78,54 78,54 % 0,66  
Altın Ons 2.069,63 2.069,98 % 0,66  
Seans Raporu 15:20
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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