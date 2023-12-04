***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.12.2023 15:32
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Mukadder Erdem Müfettiş
Nalan Yetiş Muhasebe Sorumlusu
Serhat Özvarış Risk Yönetim Birimi
Selim Şahin İç Kontrol
Hakan Deprem Araştırma Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221980
BIST
'
15:228.054
En Düşük
|Değişim
|: 0,34%
|| 27,34
|Açılış
|: 8.051
|
|Önceki Kapanış
|: 8.026
|
7.962
En Yüksek
8.070
15:2228,9033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0073
|Açılış
|: 28,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
29,2476
En Düşük
28,7960
15:2231,4201
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0405
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4500
|
31,8870
En Düşük
31,3598
15:221.923,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,45
|Açılış
|: 1.923,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.924,11
|
1.997,75
En Düşük
1.912,29
BIST En Aktif Hisseler15:20
|EKOS
|33,00
|128.968.290
|% 10,00
|
|MIPAZ
|45,98
|43.893.655
|% 10,00
|
|RTALB
|14,96
|180.651.938
|% 10,00
|
|FONET
|34,10
|99.460.789
|% 10,00
|
|HUBVC
|10,34
|42.252.364
|% 10,00
|
|DAPGM
|35,64
|1.028.290.912
|% -10,00
|
|CASA
|109,00
|3.965.156
|% -9,99
|
|SNPAM
|174,90
|10.025.116
|% -9,98
|
|EUYO
|16,20
|6.839.405
|% -9,95
|
|MRSHL
|1.868,00
|320.903.792
|% -8,88
|
|THYAO
|261,75
|6.636.851.221
|% 0,38
|
|TUPRS
|154,40
|2.458.432.294
|% 0,72
|
|SASA
|53,05
|2.409.526.186
|% 1,43
|
|BINHO
|315,75
|2.050.701.660
|% 9,92
|
|ISCTR
|22,10
|1.841.549.128
|% 0,18
|
|EKGYO
|7,35
|931.096.969
|% 0,00
|
|ODAS
|11,37
|1.263.504.790
|% 5,18
|
|ISCTR
|22,10
|1.841.549.128
|% 0,18
|
|YKBNK
|19,85
|1.652.552.074
|% 0,15
|
|ZOREN
|5,02
|392.892.133
|% -0,59
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8978
|28,9048
|% 0,03
|
|Euro
|31,4065
|31,4339
|% -0,08
|
|Sterlin
|36,5504
|36,7337
|% -0,17
|
|Frank
|33,0077
|33,2065
|% -0,30
|
|Riyal
|7,6851
|7,7236
|% 0,07
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,15
|25,19
|% 0,66
|
|Platin
|931,57
|934,53
|% 0,66
|
|Paladyum
|985,87
|990,69
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,54
|78,54
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.069,63
|2.069,98
|% 0,66
|