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***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.01.2024 17:04
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ersin ÇETE İç Kontrol Sorumlusu 0212 987 20 01 ersin.cete@inveoportfoy.com

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Mukadder Erdem Müfettiş
Nalan Yetiş Muhasebe Sorumlusu
Serhat Özvarış Risk Yönetim Birimi
Ersin Çete İç Kontrol
Hakan Deprem Araştırma Müdürü

Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Serdar Gürsoy Portföy Yöneticisi 2005-2009 Deniz Yatırım A.Ş. Müşteri Temsilcisi, 2009-2010 Denizbank A.Ş. Bireysel Bankacılık Yetkilisi, 2010 - devam ediyor Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi SPK Düzey 3 ve Türev Lisansı 200660,305265
Eral İlhan Karayazıcı Portföy Yöneticisi 2008-2018 Haziran Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Portföy Yönetim Müdürü-2018 Haziran Inveo Portföy Yönetimi A.Ş Portföy Yöneticisi SPK Düzey 3 ve Türev Lisansı
Mine Tarakçıoğlu Portföy Yöneticisi 2015 Ağustos 2020 Haziran Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş-Temmuz 2020 itibariye Inveo Portföy Yönetimi A.Ş Portföy Yöneticisi SPK Düzey 3 ve Türev Lisansı
Gökhan Yazıcı Portföy Yöneticisi Şubat 2016 Haziran 2021 GFO Yönetim Danışmanlık Yatırım Direktörü Temmuz 2021-Devam Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.Portföy Yönetisici SPK Düzey 3 ve Türev Lisansı
Onur BAYOL Portföy Yöneticisi 2015-2023 Yapı Kredi Asset Management, 2023-Devam Inveo Portföy Yönetimi A.Ş., Sabit Getirili Ürünler Direktörü SPK Düzey 3 ve Türev Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240877


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