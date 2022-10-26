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***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

26.10.2022 13:17
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/10/2022
Karar Sayısı
493
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

Sorumluluk Beyanı Bİldirimi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074278


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Riyal 4,9352 4,9600 % 0,03  
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Altın Gr. 999 999 10,35  
Cumhuriyet 6.684 6.785 35,00  
Tam 6.715 6.777 19,00  
Yarım 3.272 3.310 9,00  
Çeyrek 1.641 1.658 6,00  
Gümüş.Ons 19,61 19,66 0,29  
Gümüş Gr. 11,74 11,77 0,18  
B. Petrol 92,03 92,03 0,29  
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