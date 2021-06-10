***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )TürkçeTasarruf Sahipleri SirküleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarİÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ TASARRUF SAHİPLERİ DUYURU METNİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941851BIST