***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
02.08.2021 11:50
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
GYK YATIRIMCI BİLGİ FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954079
BIST
14:441.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 8,79
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.402
En Düşük
1.395
14:448,3567
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,0814
|Açılış
|: 8,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4380
|
8,4787
En Düşük
8,3524
14:449,9430
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,0935
|Açılış
|: 9,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0813
En Düşük
9,9206
14:44485,75
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -6,49
|Açılış
|: 485,75
|
|Önceki Kapanış
|: 492,24
|
493,98
En Düşük
485,69
BIST En Aktif Hisseler14:44
|KTSKR
|24,22
|20.190.388
|% 9,99
|
|ORMA
|28,62
|390.838
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,17
|17.017.868
|% 9,98
|
|EMKEL
|2,98
|34.893.113
|% 9,96
|
|BURVA
|25,20
|16.405.694
|% 9,95
|
|METUR
|6,14
|136.708.722
|% -9,97
|
|KARYE
|9,89
|66.417.441
|% -9,27
|
|MMCAS
|6,50
|131.193
|% -8,45
|
|KARSN
|4,21
|618.562.268
|% -7,88
|
|ATSYH
|3,53
|195.852
|% -7,11
|
|KARSN
|4,21
|618.562.268
|% -7,88
|
|GARAN
|8,56
|570.013.037
|% 0,47
|
|ASELS
|15,99
|527.857.242
|% 3,09
|
|THYAO
|12,91
|400.501.344
|% 1,41
|
|YKBNK
|2,44
|350.702.646
|% 2,09
|
|YKBNK
|2,44
|350.702.646
|% 2,09
|
|KARSN
|4,21
|618.562.268
|% -7,88
|
|ODAS
|1,32
|182.782.304
|% -1,07
|
|EKGYO
|1,81
|234.431.498
|% -0,55
|
|CEMAS
|1,31
|92.409.345
|% -0,76
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3533
|8,3567
|% -0,96
|
|Euro
|9,9365
|9,9430
|% -0,93
|
|Sterlin
|11,5805
|11,6386
|% -0,99
|
|Frank
|9,1884
|9,2437
|% -0,97
|
|Riyal
|2,2211
|2,2322
|% -0,98
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|-2,57
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-6,49
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.272
|-43,00
|
|Tam
|3.203
|3.284
|-47,79
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|-23,11
|
|Çeyrek
|776
|794
|-11,56
|
|Gümüş.Ons
|25,50
|25,53
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,83
|6,84
|-0,08
|
|B. Petrol
|74,56
|74,56
|-0,85
|
Seans Raporu
14:44
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-
14:58XU100
Endeks 1, 402 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 63 üstünde . İşlem hacmi 7, 611.00 milyon TL de
-
14:58KLGYO
Yüzde 5.75 oranında artışla 1.84 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 581, 621 adet işlem
-
14:56IZFAS
Yüzde 9.98 oranında artışla 6.17 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 820, 134 adet işlem
-
14:55DAGHL
Yüzde 7.25 oranında artışla 15.98 lira fiyatla işlem gören hissede 799, 585 adet işlem
-
14:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 6 artarak (% 0.45 ) 1, 238