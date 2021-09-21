***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
21.09.2021 12:49
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964689
BIST
13:061.397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,05
|Açılış
|: 1.401
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.404
En Düşük
1.395
13:068,6579
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0068
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6480
|
8,6741
En Düşük
8,6072
13:0610,1668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0059
|Açılış
|: 10,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1968
En Düşük
10,1034
13:06490,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,73
|Açılış
|: 490,86
|
|Önceki Kapanış
|: 491,59
|
492,36
En Düşük
487,50
BIST En Aktif Hisseler13:06
|KTSKR
|64,25
|25.143.129
|% 9,92
|
|KRGYO
|6,00
|18.152.038
|% 9,89
|
|BALAT
|10,39
|1.351.169
|% 9,83
|
|SODSN
|24,64
|445.940
|% 9,51
|
|UZERB
|30,40
|136.136
|% 8,49
|
|NUGYO
|11,91
|10.128.371
|% -9,98
|
|AVGYO
|2,47
|23.560.410
|% -9,85
|
|ORMA
|25,10
|66.547
|% -6,97
|
|TEZOL
|16,97
|340.832.424
|% -5,41
|
|HUBVC
|10,99
|69.231.033
|% -5,34
|
|THYAO
|13,05
|740.864.175
|% 1,87
|
|GARAN
|9,18
|525.689.174
|% 1,10
|
|TEZOL
|16,97
|340.832.424
|% -5,41
|
|TUPRS
|109,10
|287.770.822
|% 1,49
|
|SISE
|8,23
|266.335.653
|% 0,37
|
|YKBNK
|2,39
|209.260.306
|% 0,42
|
|EKGYO
|1,78
|107.484.197
|% 0,00
|
|THYAO
|13,05
|740.864.175
|% 1,87
|
|GARAN
|9,18
|525.689.174
|% 1,10
|
|SISE
|8,23
|266.335.653
|% 0,37
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6529
|8,6579
|% -0,08
|
|Euro
|10,1618
|10,1668
|% 0,06
|
|Sterlin
|11,7955
|11,8547
|% -0,04
|
|Frank
|9,3014
|9,3574
|% -0,02
|
|Riyal
|2,2971
|2,3086
|% -0,30
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.767
|2,09
|
|Altın Gr.
|490
|490
|-1,25
|
|Cumhuriyet
|3.245
|3.294
|-2,00
|
|Tam
|3.230
|3.312
|-2,11
|
|Yarım
|1.561
|1.602
|-1,02
|
|Çeyrek
|783
|801
|-0,51
|
|Gümüş.Ons
|22,55
|22,58
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,05
|
|B. Petrol
|74,82
|74,82
|0,90
|