***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
21.09.2021 12:52
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964693
BIST
12:411.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 5,67
|Açılış
|: 1.401
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.404
En Düşük
1.395
12:418,6362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0285
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6480
|
8,6740
En Düşük
8,6072
12:4110,1422
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0187
|Açılış
|: 10,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1968
En Düşük
10,1034
12:41490,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,43
|Açılış
|: 490,16
|
|Önceki Kapanış
|: 491,59
|
492,36
En Düşük
487,50
BIST En Aktif Hisseler12:41
|KTSKR
|64,25
|25.108.498
|% 9,92
|
|KRGYO
|6,00
|17.998.312
|% 9,89
|
|BALAT
|10,38
|224.997
|% 9,73
|
|OYLUM
|8,79
|13.595.674
|% 7,85
|
|SODSN
|24,26
|86.172
|% 7,82
|
|NUGYO
|11,91
|10.079.278
|% -9,98
|
|AVGYO
|2,47
|23.385.477
|% -9,85
|
|HUBVC
|10,83
|66.667.474
|% -6,72
|
|TEZOL
|17,00
|321.172.316
|% -5,24
|
|METRO
|1,45
|26.869.727
|% -4,61
|
|THYAO
|12,98
|614.187.711
|% 1,33
|
|GARAN
|9,19
|504.571.856
|% 1,21
|
|TEZOL
|17,00
|321.172.316
|% -5,24
|
|TUPRS
|109,00
|283.296.434
|% 1,40
|
|SISE
|8,24
|260.575.160
|% 0,49
|
|YKBNK
|2,40
|208.729.769
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,78
|107.033.166
|% 0,00
|
|GARAN
|9,19
|504.571.856
|% 1,21
|
|THYAO
|12,98
|614.187.711
|% 1,33
|
|SISE
|8,24
|260.575.160
|% 0,49
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6329
|8,6362
|% -0,33
|
|Euro
|10,1354
|10,1422
|% -0,18
|
|Sterlin
|11,7780
|11,8371
|% -0,19
|
|Frank
|9,2926
|9,3486
|% -0,11
|
|Riyal
|2,2943
|2,3058
|% -0,42
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|1,62
|
|Altın Gr.
|490
|490
|-1,94
|
|Cumhuriyet
|3.241
|3.290
|-6,00
|
|Tam
|3.226
|3.307
|-6,55
|
|Yarım
|1.559
|1.600
|-3,17
|
|Çeyrek
|782
|800
|-1,58
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,54
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,04
|
|B. Petrol
|74,82
|74,82
|0,90
|