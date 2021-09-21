***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
21.09.2021 12:52
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964694
BIST
12:511.397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,05
|Açılış
|: 1.401
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.404
En Düşük
1.395
12:518,6442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0205
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6480
|
8,6740
En Düşük
8,6072
12:5110,1530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0079
|Açılış
|: 10,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1968
En Düşük
10,1034
12:51490,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,13
|Açılış
|: 490,51
|
|Önceki Kapanış
|: 491,59
|
492,36
En Düşük
487,50
BIST En Aktif Hisseler12:51
|KTSKR
|64,25
|25.124.818
|% 9,92
|
|KRGYO
|6,00
|18.029.200
|% 9,89
|
|BALAT
|10,38
|224.997
|% 9,73
|
|OYLUM
|8,83
|14.520.026
|% 8,34
|
|IHYAY
|0,80
|7.217.574
|% 8,11
|
|NUGYO
|11,91
|10.087.436
|% -9,98
|
|AVGYO
|2,47
|23.526.917
|% -9,85
|
|HUBVC
|10,86
|68.014.953
|% -6,46
|
|TEZOL
|17,05
|333.580.770
|% -4,96
|
|SELGD
|4,89
|1.895.358
|% -4,68
|
|THYAO
|13,00
|632.497.512
|% 1,48
|
|GARAN
|9,18
|522.989.548
|% 1,10
|
|TEZOL
|17,05
|333.580.770
|% -4,96
|
|TUPRS
|108,90
|284.761.535
|% 1,30
|
|SISE
|8,24
|263.893.331
|% 0,49
|
|YKBNK
|2,39
|209.155.907
|% 0,42
|
|EKGYO
|1,78
|107.398.139
|% 0,00
|
|GARAN
|9,18
|522.989.548
|% 1,10
|
|THYAO
|13,00
|632.497.512
|% 1,48
|
|SISE
|8,24
|263.893.331
|% 0,49
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6408
|8,6442
|% -0,24
|
|Euro
|10,1474
|10,1530
|% -0,08
|
|Sterlin
|11,7847
|11,8438
|% -0,13
|
|Frank
|9,2974
|9,3534
|% -0,06
|
|Riyal
|2,2956
|2,3071
|% -0,37
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|1,62
|
|Altın Gr.
|490
|490
|-1,94
|
|Cumhuriyet
|3.241
|3.290
|-6,00
|
|Tam
|3.226
|3.307
|-6,55
|
|Yarım
|1.559
|1.600
|-3,17
|
|Çeyrek
|782
|800
|-1,58
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,54
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,04
|
|B. Petrol
|74,82
|74,82
|0,90
|