***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
21.09.2021 12:54
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964696
BIST
12:411.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 5,67
|Açılış
|: 1.401
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.404
En Düşük
1.395
12:418,6362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0285
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6480
|
8,6740
En Düşük
8,6072
12:4110,1422
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0187
|Açılış
|: 10,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1968
En Düşük
10,1034
12:41490,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,43
|Açılış
|: 490,16
|
|Önceki Kapanış
|: 491,59
|
492,36
En Düşük
487,50
BIST En Aktif Hisseler12:39
|KTSKR
|64,25
|25.107.727
|% 9,92
|
|KRGYO
|6,00
|17.996.044
|% 9,89
|
|BALAT
|10,38
|224.997
|% 9,73
|
|SODSN
|24,26
|86.172
|% 7,82
|
|OYLUM
|8,77
|13.578.633
|% 7,61
|
|AGYO
|3,43
|6.098.118
|% -2,56
|
|AKENR
|1,80
|2.527.632
|% -0,55
|
|ADEL
|28,06
|2.412.210
|% -0,28
|
|AKGRT
|6,80
|1.026.356
|% -0,15
|
|AEFES
|20,46
|4.892.932
|% 0,29
|
|AKBNK
|5,40
|120.046.719
|% 0,93
|
|AGYO
|3,43
|6.098.118
|% -2,56
|
|AFYON
|3,45
|4.945.107
|% 1,17
|
|AEFES
|20,46
|4.892.932
|% 0,29
|
|AKENR
|1,80
|2.527.632
|% -0,55
|
|AKBNK
|5,40
|120.046.719
|% 0,93
|
|AGYO
|3,43
|6.098.118
|% -2,56
|
|AFYON
|3,45
|4.945.107
|% 1,17
|
|AKENR
|1,80
|2.527.632
|% -0,55
|
|AEFES
|20,46
|4.892.932
|% 0,29
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6327
|8,6359
|% -0,33
|
|Euro
|10,1353
|10,1399
|% -0,21
|
|Sterlin
|11,7780
|11,8371
|% -0,19
|
|Frank
|9,2926
|9,3486
|% -0,11
|
|Riyal
|2,2943
|2,3058
|% -0,42
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|1,38
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-2,15
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.296
|19,00
|
|Tam
|3.226
|3.307
|-6,55
|
|Yarım
|1.559
|1.600
|-3,17
|
|Çeyrek
|782
|800
|-1,58
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,54
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,04
|
|B. Petrol
|74,81
|74,81
|0,89
|