***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
21.09.2021 12:51
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964691
BIST
16:481.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,11
|Açılış
|: 1.401
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.404
En Düşük
1.387
16:488,6540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0107
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6480
|
8,6741
En Düşük
8,6072
16:4810,1566
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0043
|Açılış
|: 10,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1968
En Düşük
10,1034
16:48493,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,54
|Açılış
|: 493,13
|
|Önceki Kapanış
|: 491,59
|
493,75
En Düşük
487,50
BIST En Aktif Hisseler16:48
|PENTA
|148,50
|30.970.161
|% 10,00
|
|YEOTK
|55,00
|169.166.820
|% 10,00
|
|ORCAY
|17,17
|218.816.957
|% 9,99
|
|UZERB
|30,82
|220.768
|% 9,99
|
|RALYH
|4,19
|14.273.287
|% 9,97
|
|NUGYO
|11,91
|10.908.071
|% -9,98
|
|AVGYO
|2,47
|23.985.692
|% -9,85
|
|TSGYO
|2,89
|28.384.828
|% -7,67
|
|SANFM
|23,38
|9.401.512
|% -6,48
|
|HUBVC
|10,95
|89.241.404
|% -5,68
|
|THYAO
|13,02
|1.336.889.513
|% 1,64
|
|GARAN
|9,19
|1.091.406.396
|% 1,21
|
|TUPRS
|110,10
|665.988.306
|% 2,42
|
|TEZOL
|17,09
|530.088.620
|% -4,74
|
|EREGL
|16,21
|412.156.115
|% -1,70
|
|YKBNK
|2,38
|404.464.907
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,77
|268.723.674
|% -0,56
|
|GARAN
|9,19
|1.091.406.396
|% 1,21
|
|THYAO
|13,02
|1.336.889.513
|% 1,64
|
|ODAS
|1,34
|91.465.915
|% -0,74
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6503
|8,6540
|% -0,12
|
|Euro
|10,1517
|10,1566
|% -0,04
|
|Sterlin
|11,7769
|11,8360
|% -0,20
|
|Frank
|9,3278
|9,3840
|% 0,26
|
|Riyal
|2,2992
|2,3107
|% -0,21
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|8,94
|
|Altın Gr.
|493
|493
|1,56
|
|Cumhuriyet
|3.262
|3.312
|16,00
|
|Tam
|3.249
|3.331
|16,89
|
|Yarım
|1.570
|1.611
|8,17
|
|Çeyrek
|788
|806
|4,09
|
|Gümüş.Ons
|22,53
|22,56
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,07
|
|B. Petrol
|74,50
|74,50
|0,58
|
Seans Raporu
16:48
daha fazla
-
16:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 12 kaybederek (% -0.17 ) 1, 220
-
16:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, RYSAS, PENTA, KTSKR, OYLUM, RALYH, SODSN, IHYAY, AKFGY
-
16:59
OYLUM, DGGYO, RYSAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:59
AVGYO, HUBVC, NIBAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:59DURDO
Yüzde -3.57 oranında düşüşle 13.76 lira fiyatla işlem gören hissede 201, 140 adet işlem