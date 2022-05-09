***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
09.05.2022 11:51
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027700
BIST
13:062.463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 4,35
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.457
13:0614,9938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0488
|Açılış
|: 15,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
14,9965
En Düşük
14,9241
13:0615,8124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0382
|Açılış
|: 15,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
15,8210
En Düşük
15,7132
13:06898,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -6,96
|Açılış
|: 898,24
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,59
En Düşük
897,28
BIST En Aktif Hisseler13:05
|ETILR
|10,12
|8.964.414
|% 10,00
|
|BOSSA
|52,50
|15.052.788
|% 9,97
|
|UFUK
|41,72
|1.671.658
|% 9,96
|
|BRKSN
|9,84
|2.668.872
|% 9,94
|
|IMASM
|21,94
|6.371.530
|% 9,92
|
|DEVA
|36,70
|91.427.868
|% -7,42
|
|AYES
|21,26
|118.634
|% -5,26
|
|DAGHL
|19,99
|1.651.454
|% -4,54
|
|KUYAS
|6,21
|15.965.492
|% -4,46
|
|ALGYO
|35,94
|44.640.788
|% -4,36
|
|THYAO
|42,64
|2.062.574.645
|% 0,61
|
|KRDMD
|16,11
|1.842.977.036
|% 4,07
|
|SISE
|19,54
|1.477.483.707
|% 0,77
|
|EREGL
|33,32
|1.054.737.935
|% 1,15
|
|SASA
|33,88
|888.403.769
|% 0,83
|
|EKGYO
|2,68
|476.988.297
|% -0,37
|
|KRDMD
|16,11
|1.842.977.036
|% 4,07
|
|YKBNK
|4,78
|474.517.784
|% -1,24
|
|SISE
|19,54
|1.477.483.707
|% 0,77
|
|ZOREN
|2,15
|149.939.839
|% 1,90
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9922
|14,9963
|% 0,34
|
|Euro
|15,8033
|15,8133
|% 0,25
|
|Sterlin
|18,4154
|18,5078
|% 0,19
|
|Frank
|15,0609
|15,1517
|% 0,07
|
|Riyal
|3,9850
|4,0050
|% 0,35
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.861
|-23,35
|
|Altın Gr.
|898
|898
|-6,96
|
|Cumhuriyet
|6.058
|6.150
|-54,00
|
|Tam
|6.029
|6.182
|-53,16
|
|Yarım
|2.914
|2.990
|-25,72
|
|Çeyrek
|1.461
|1.495
|-12,86
|
|Gümüş.Ons
|21,98
|22,00
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|10,60
|10,62
|-0,13
|
|B. Petrol
|110
|110
|-1,91
|