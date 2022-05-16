***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
16.05.2022 12:17
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030513
BIST
12:292.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,12
|Açılış
|: 2.419
|
|Önceki Kapanış
|: 2.419
|
2.425
En Düşük
2.412
12:2915,5931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1156
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,5939
En Düşük
15,4564
12:2916,2556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1422
|Açılış
|: 16,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2753
En Düşük
16,0891
12:29903,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,93
|Açılış
|: 903,75
|
|Önceki Kapanış
|: 901,82
|
936,74
En Düşük
893,54
BIST En Aktif Hisseler12:29
|IMASM
|35,26
|2.420.670
|% 9,98
|
|KAPLM
|68,95
|46.488.586
|% 9,97
|
|TMPOL
|18,97
|20.517.830
|% 9,97
|
|GLBMD
|8,64
|30.181.111
|% 9,92
|
|RHEAG
|2,11
|4.130.107
|% 9,90
|
|GZNMI
|36,44
|72.555.569
|% -9,98
|
|SELVA
|10,39
|1.854.116
|% -9,97
|
|LIDFA
|5,04
|14.315.147
|% -9,84
|
|UFUK
|38,52
|614.394
|% -5,77
|
|YUNSA
|29,82
|15.400.580
|% -5,03
|
|THYAO
|42,86
|1.710.342.436
|% 0,89
|
|GARAN
|14,96
|983.555.570
|% -0,13
|
|SAHOL
|19,59
|713.677.665
|% 1,56
|
|KOZAL
|191,50
|673.871.981
|% 1,86
|
|KRDMD
|15,30
|663.174.544
|% -2,36
|
|EKGYO
|2,70
|566.813.729
|% 0,37
|
|YKBNK
|4,44
|382.794.416
|% -2,42
|
|SKBNK
|1,10
|85.117.236
|% 0,92
|
|GARAN
|14,96
|983.555.570
|% -0,13
|
|KARSN
|5,42
|306.305.156
|% 1,69
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,5856
|15,5931
|% 0,75
|
|Euro
|16,2401
|16,2556
|% 0,88
|
|Sterlin
|18,9949
|19,0902
|% 0,37
|
|Frank
|15,4515
|15,5446
|% 0,40
|
|Riyal
|4,1417
|4,1625
|% 0,68
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-6,47
|
|Altın Gr.
|901
|901
|-1,04
|
|Cumhuriyet
|6.059
|6.150
|-46,00
|
|Tam
|6.031
|6.184
|-46,28
|
|Yarım
|2.915
|2.992
|-22,39
|
|Çeyrek
|1.462
|1.496
|-11,20
|
|Gümüş.Ons
|21,15
|21,18
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,55
|10,57
|0,05
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,73
|