***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
18.07.2022 13:58
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YBF Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045761
BIST
16:452.443
En Yüksek
|Değişim
|: 2,55%
|| 60,83
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.446
En Düşük
2.402
16:4517,4918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0919
|Açılış
|: 17,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5132
En Düşük
17,2771
16:4517,7765
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,2251
|Açılış
|: 17,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,8209
En Düşük
17,4486
16:45966,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 10,35
|Açılış
|: 966,22
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
970,35
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler16:43
|MAKIM
|14,71
|179.016.493
|% 9,94
|
|KLRHO
|11,41
|62.745.304
|% 9,92
|
|IMASM
|57,60
|14.916.636
|% 9,92
|
|ASUZU
|193,90
|279.574.049
|% 9,86
|
|TMSN
|34,42
|265.737.603
|% 9,83
|
|GESAN
|47,72
|278.121.026
|% -7,25
|
|BASCM
|3,18
|582.120
|% -7,02
|
|SILVR
|20,54
|65.615.330
|% -6,81
|
|DOBUR
|43,72
|7.644.295
|% -6,18
|
|PINSU
|5,86
|45.010.609
|% -6,09
|
|THYAO
|49,44
|3.297.143.133
|% 3,13
|
|EREGL
|27,20
|1.287.143.560
|% 4,78
|
|SISE
|20,60
|1.172.307.849
|% 1,28
|
|ODAS
|3,48
|901.432.222
|% 6,75
|
|SASA
|40,92
|879.884.956
|% 3,18
|
|ODAS
|3,48
|901.432.222
|% 6,75
|
|EKGYO
|2,98
|600.514.077
|% 1,02
|
|YKBNK
|4,35
|586.553.185
|% 4,07
|
|AKBNK
|8,25
|628.895.256
|% 4,30
|
|TSKB
|2,15
|158.729.527
|% 2,87
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4810
|17,4918
|% 0,53
|
|Euro
|17,7611
|17,7765
|% 1,28
|
|Sterlin
|20,9203
|21,0252
|% 1,64
|
|Frank
|17,8471
|17,9546
|% 0,50
|
|Riyal
|4,6485
|4,6719
|% 0,63
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|10,44
|
|Altın Gr.
|968
|968
|12,48
|
|Cumhuriyet
|6.512
|6.611
|6,00
|
|Tam
|6.560
|6.642
|-62,00
|
|Yarım
|3.187
|3.242
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.621
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,97
|19,00
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,70
|0,22
|
|B. Petrol
|106
|106
|4,67
|
Seans Raporu
16:43
daha fazla
-
16:58TUPRS
Yüzde 6.37 oranında artışla 242.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 199, 199 adet işlem
-
16:57TEKTU
Yüzde 7.45 oranında artışla 1.73 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 263, 755 adet işlem
-
16:56GOODY
Yüzde 7.19 oranında artışla 10.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 601, 558 adet işlem
-
16:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 77, 82 artarak (% 3.08 ) 2, 605
-
16:54XU100
Endeks 2, 444 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 6 üstünde . İşlem hacmi 19, 966.00 milyon TL de