***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
20.07.2022 12:42
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046759
BIST
12:462.518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 16,06
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.505
12:4617,5908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0312
|Açılış
|: 17,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6011
En Düşük
17,4800
12:4618,0370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0685
|Açılış
|: 18,0910
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9042
12:46968,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,08
|Açılış
|: 968,31
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,48
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler12:46
|RHEAG
|1,98
|1.780.652
|% 10,00
|
|BOSSA
|11,78
|43.754.473
|% 9,98
|
|KLRHO
|13,80
|38.373.794
|% 9,96
|
|MERKO
|3,89
|22.777.788
|% 9,89
|
|VANGD
|3,67
|2.736.733
|% 9,88
|
|KRSTL
|7,61
|53.436.657
|% -7,98
|
|KONYA
|1.237,30
|53.571.809
|% -5,99
|
|GLRYH
|3,64
|99.096.307
|% -5,45
|
|EUKYO
|3,34
|1.248.400
|% -5,11
|
|KZBGY
|77,75
|9.187.278
|% -4,44
|
|THYAO
|51,05
|1.637.510.026
|% -0,10
|
|SISE
|21,32
|1.081.175.679
|% 0,66
|
|EREGL
|28,04
|563.654.580
|% 1,23
|
|HEKTS
|34,16
|552.320.965
|% 3,64
|
|SASA
|43,10
|526.547.139
|% 3,06
|
|EKGYO
|3,00
|365.233.187
|% -0,66
|
|ODAS
|3,58
|266.737.542
|% 3,47
|
|TSKB
|2,27
|164.160.104
|% 2,71
|
|KARSN
|7,65
|454.164.727
|% 4,37
|
|SKBNK
|1,22
|72.250.264
|% 3,39
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5756
|17,5908
|% 0,18
|
|Euro
|18,0158
|18,0370
|% 0,38
|
|Sterlin
|21,0843
|21,1901
|% 0,43
|
|Frank
|18,0863
|18,1952
|% 0,23
|
|Riyal
|4,6701
|4,6936
|% 0,21
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|0,53
|
|Altın Gr.
|968
|968
|2,18
|
|Cumhuriyet
|6.532
|6.631
|1,00
|
|Tam
|6.567
|6.620
|-11,00
|
|Yarım
|3.200
|3.236
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.605
|1.618
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,84
|18,87
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,70
|0,11
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,10
|