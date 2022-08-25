***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
25.08.2022 14:56
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YBF Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058318
BIST
16:463.114
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 54,15
|Açılış
|: 3.076
|
|Önceki Kapanış
|: 3.060
|
3.146
En Düşük
3.075
16:4618,1755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0338
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,1769
En Düşük
18,1333
16:4618,1406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0488
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0500
|
18,2374
En Düşük
18,0804
16:461.025,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,41
|Açılış
|: 1.025,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,65
|
1.031,38
En Düşük
1.020,72
BIST En Aktif Hisseler16:46
|HALKB
|6,49
|1.519.711.091
|% 10,00
|
|VAKBN
|5,50
|587.154.903
|% 10,00
|
|QNBFB
|46,44
|1.047.080
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,20
|493.574
|% 10,00
|
|NTGAZ
|17,39
|83.333.650
|% 9,99
|
|SNPAM
|11,70
|709.753
|% -10,00
|
|COSMO
|29,28
|2.449.331
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,90
|403.672.565
|% -7,23
|
|UZERB
|40,22
|651.362
|% -6,47
|
|OBASE
|16,55
|200.071.754
|% -4,99
|
|ISCTR
|7,79
|6.770.506.655
|% 3,45
|
|THYAO
|69,65
|5.935.285.382
|% 1,46
|
|YKBNK
|6,36
|4.013.703.500
|% 5,30
|
|AKBNK
|11,65
|3.952.534.489
|% 5,24
|
|GARAN
|25,12
|2.700.672.299
|% 7,26
|
|ISCTR
|7,79
|6.770.506.655
|% 3,45
|
|YKBNK
|6,36
|4.013.703.500
|% 5,30
|
|EKGYO
|3,83
|2.269.625.893
|% 0,79
|
|AKBNK
|11,65
|3.952.534.489
|% 5,24
|
|ALBRK
|2,47
|609.109.317
|% 5,11
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1609
|18,1755
|% 0,19
|
|Euro
|18,1249
|18,1406
|% 0,27
|
|Sterlin
|21,3747
|21,4819
|% 0,22
|
|Frank
|18,7595
|18,8725
|% 0,37
|
|Riyal
|4,8205
|4,8447
|% 0,18
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|4,58
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|6,32
|
|Cumhuriyet
|6.846
|6.949
|50,00
|
|Tam
|6.881
|6.927
|12,00
|
|Yarım
|3.353
|3.387
|6,00
|
|Çeyrek
|1.681
|1.693
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,12
|19,15
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,23
|0,07
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,99
|
Seans Raporu
16:46
daha fazla
-
17:01ISGSY
Yüzde 8.98 oranında artışla 11.04 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 036, 305 adet işlem
-
16:59TLMAN
Yüzde 9.95 oranında artışla 41.54 lira fiyatla işlem gören hissede 964, 957 adet işlem
-
16:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 58, 61 artarak (% 2.16 ) 2, 774
-
16:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HKTM, BRMEN, TLMAN, SEYKM, UTPYA, VAKBN, HEDEF, HALKB, ULUFA, QNBFB
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16:57
KGYO, KAPLM, ISGSY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında