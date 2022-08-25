***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
25.08.2022 14:58
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YBF Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058320
BIST
15:503.144
En Yüksek
|Değişim
|: 2,74%
|| 83,77
|Açılış
|: 3.076
|
|Önceki Kapanış
|: 3.060
|
3.146
En Düşük
3.075
15:5018,1692
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0275
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,1769
En Düşük
18,1333
15:5018,1373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0455
|Açılış
|: 18,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0500
|
18,2374
En Düşük
18,0804
15:501.027,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,38
|Açılış
|: 1.027,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,65
|
1.031,38
En Düşük
1.020,72
BIST En Aktif Hisseler15:48
|EUHOL
|2,75
|53.115.680
|% 10,00
|
|HALKB
|6,49
|1.509.520.908
|% 10,00
|
|VAKBN
|5,50
|584.425.462
|% 10,00
|
|QNBFB
|46,44
|1.047.080
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,20
|493.574
|% 10,00
|
|SNPAM
|11,70
|709.753
|% -10,00
|
|COSMO
|29,28
|2.449.331
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,93
|378.874.101
|% -6,76
|
|UZERB
|40,22
|651.362
|% -6,47
|
|CANTE
|89,05
|17.723.371
|% -4,96
|
|ISCTR
|7,91
|6.063.032.283
|% 5,05
|
|THYAO
|70,10
|5.274.804.417
|% 2,11
|
|YKBNK
|6,43
|3.471.675.971
|% 6,46
|
|AKBNK
|11,77
|3.450.833.786
|% 6,32
|
|GARAN
|25,36
|2.401.005.913
|% 8,28
|
|ISCTR
|7,91
|6.063.032.283
|% 5,05
|
|YKBNK
|6,43
|3.471.675.971
|% 6,46
|
|EKGYO
|3,86
|1.893.342.812
|% 1,58
|
|AKBNK
|11,77
|3.450.833.786
|% 6,32
|
|HALKB
|6,49
|1.509.520.908
|% 10,00
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1681
|18,1751
|% 0,18
|
|Euro
|18,1273
|18,1371
|% 0,25
|
|Sterlin
|21,4072
|21,5146
|% 0,37
|
|Frank
|18,7567
|18,8697
|% 0,36
|
|Riyal
|4,8199
|4,8441
|% 0,17
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|8,90
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|5,59
|
|Cumhuriyet
|6.832
|6.935
|36,00
|
|Tam
|6.871
|6.921
|6,00
|
|Yarım
|3.348
|3.384
|3,00
|
|Çeyrek
|1.679
|1.691
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,19
|19,22
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,22
|0,05
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,42
|
Seans Raporu
15:48
daha fazla
-
16:03ULUFA
Yüzde 8.96 oranında artışla 3.65 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 707, 069 adet işlem
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16:02XU100
Endeks 3, 142 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 68 üstünde . İşlem hacmi 51, 921.00 milyon TL de
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16:02INTEM
Yüzde 6.83 oranında artışla 93.05 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 676 adet işlem
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16:00DOHOL
Yüzde 5.68 oranında artışla 5.21 lira fiyatla işlem gören hissede 205, 317, 606 adet işlem
-
15:59BJKAS
Yüzde 7.20 oranında artışla 8.04 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 416, 314 adet işlem