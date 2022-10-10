***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
10.10.2022 11:41
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YBF Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069614
BIST
12:403.592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 23,90
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
12:4018,5900
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0260
|Açılış
|: 18,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
12:4018,0552
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0465
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
12:401.003,29
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -11,25
|Açılış
|: 1.003,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.002,73
BIST En Aktif Hisseler12:40
|CRFSA
|44,32
|83.546.418
|% 9,98
|
|YAPRK
|34,50
|20.985.190
|% 9,94
|
|HUNER
|5,69
|142.065.160
|% 9,85
|
|KONTR
|82,25
|517.407.526
|% 9,67
|
|JANTS
|89,20
|308.610.749
|% 8,91
|
|KIMMR
|7,20
|341.474
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|42.491.573
|% -9,90
|
|YONGA
|29,30
|76.473
|% -6,98
|
|ISBTR
|42.251,00
|42.251
|% -5,20
|
|HEKTS
|64,60
|1.025.500.166
|% -4,08
|
|THYAO
|85,85
|2.912.141.185
|% 1,96
|
|SASA
|85,75
|1.467.535.335
|% -1,49
|
|ASELS
|32,08
|1.200.033.725
|% 1,91
|
|EKGYO
|4,33
|1.093.292.367
|% 0,70
|
|SISE
|30,02
|1.028.129.372
|% 0,87
|
|EKGYO
|4,33
|1.093.292.367
|% 0,70
|
|SKBNK
|1,74
|148.748.397
|% -1,69
|
|DOHOL
|5,38
|433.482.902
|% 0,94
|
|YKBNK
|8,15
|565.252.806
|% 0,12
|
|ISCTR
|8,36
|509.456.195
|% 0,12
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5745
|18,5900
|% -0,14
|
|Euro
|18,0424
|18,0552
|% -0,26
|
|Sterlin
|20,4981
|20,6009
|% -0,39
|
|Frank
|18,5517
|18,6635
|% -0,49
|
|Riyal
|4,9290
|4,9537
|% -0,18
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.680
|1.680
|-14,66
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|-11,25
|
|Cumhuriyet
|6.715
|6.817
|-67,00
|
|Tam
|6.743
|6.794
|-137,00
|
|Yarım
|3.286
|3.322
|-66,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.660
|-34,00
|
|Gümüş.Ons
|19,76
|19,78
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,78
|-0,29
|
|B. Petrol
|97,05
|97,05
|-0,87
|