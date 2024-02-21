***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
21.02.2024 17:16
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251098
BIST
'
17:339.264
En Düşük
|Değişim
|: -0,87%
|| -81,18
|Açılış
|: 9.393
|
|Önceki Kapanış
|: 9.345
|
9.246
En Yüksek
9.397
17:3331,0034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0932
|Açılış
|: 31,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,1200
|
31,0114
En Düşük
30,8591
17:3333,5638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1157
|Açılış
|: 33,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,5800
|
33,5843
En Düşük
33,3775
17:332.021,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 9,53
|Açılış
|: 2.021,56
|
|Önceki Kapanış
|: 2.012,03
|
2.025,37
En Düşük
2.008,08
BIST En Aktif Hisseler16:42
|VESTL
|91,30
|2.974.075.417
|% 10,00
|
|SMART
|47,30
|420.272.753
|% 10,00
|
|SNKRN
|35,20
|5.276.168
|% 10,00
|
|KRONT
|23,78
|127.178.164
|% 9,99
|
|COSMO
|156,30
|82.046.761
|% 9,99
|
|BAYRK
|45,82
|232.827.995
|% -9,98
|
|AYCES
|1.371,00
|338.306.565
|% -9,98
|
|AVTUR
|10,40
|8.554.711
|% -9,96
|
|ETYAT
|14,84
|33.075.540
|% -9,95
|
|KERVN
|1,53
|7.373.052
|% -9,47
|
|EREGL
|49,00
|13.764.158.014
|% -1,25
|
|MIATK
|71,85
|7.293.487.835
|% 4,36
|
|THYAO
|280,00
|6.574.919.376
|% -0,44
|
|ISCTR
|28,68
|5.108.625.985
|% 0,91
|
|KONTR
|278,25
|4.409.855.761
|% 4,90
|
|ZOREN
|6,09
|2.240.630.674
|% 3,40
|
|EREGL
|49,00
|13.764.158.014
|% -1,25
|
|EKGYO
|10,83
|2.167.587.337
|% 0,37
|
|ISCTR
|28,68
|5.108.625.985
|% 0,91
|
|ADESE
|3,06
|408.466.674
|% 2,00
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,0036
|31,0059
|% 0,31
|
|Euro
|33,5286
|33,5557
|% 0,32
|
|Sterlin
|39,0278
|39,2236
|% 0,31
|
|Frank
|35,0886
|35,2999
|% 0,44
|
|Riyal
|8,2415
|8,2829
|% 0,29
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,04
|23,08
|% 0,66
|
|Platin
|899,67
|900,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|971,40
|976,15
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,18
|82,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,87
|2.029,12
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:42
daha fazla
-
16:57CEOEM
Yüzde -3.79 oranında düşüşle 22.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 762, 935 adet işlem
-
16:56MAALT
Yüzde -7.82 oranında düşüşle 1, 332.00 lira fiyatla işlem gören hissede 227, 558 adet işlem
-
16:55AVHOL
Yüzde -6.83 oranında düşüşle 57.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 698, 001 adet işlem
-
16:54BYDNR
Yüzde -4.20 oranında düşüşle 35.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 990, 172 adet işlem
-
16:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -34, 47 kaybederek (% -0.42 ) 8, 167