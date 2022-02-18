***GEREL* *ATAGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
18.02.2022 08:48
***GEREL******ATAGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ATAGY, GEREL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002678
BIST
14:062.018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 7,72
|Açılış
|: 2.025
|
|Önceki Kapanış
|: 2.010
|
2.031
En Düşük
2.014
14:0613,6298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0480
|Açılış
|: 13,6130
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6150
|
13,6351
En Düşük
13,5136
14:0615,4826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0254
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4700
|
15,5161
En Düşük
15,3680
14:06827,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,47
|Açılış
|: 828,09
|
|Önceki Kapanış
|: 829,21
|
830,68
En Düşük
821,09
BIST En Aktif Hisseler14:06
|ISBTR
|66.622,70
|2.398.417
|% 10,00
|
|ISATR
|456.348,20
|456.348
|% 10,00
|
|UZERB
|61,20
|1.753.135
|% 9,97
|
|DIRIT
|3,72
|232.372
|% 9,73
|
|KGYO
|6,65
|7.225.213
|% 9,02
|
|CEOEM
|17,01
|25.435.343
|% -10,00
|
|ERSU
|5,76
|7.306.653
|% -10,00
|
|PKENT
|576,80
|1.321.449
|% -9,99
|
|DZGYO
|2,77
|40.779.095
|% -9,77
|
|INTEM
|73,30
|20.768.958
|% -7,16
|
|THYAO
|29,26
|1.916.995.651
|% 1,81
|
|KRDMD
|11,58
|589.183.836
|% 0,61
|
|EREGL
|28,10
|408.772.996
|% 0,21
|
|TUPRS
|192,20
|374.728.283
|% 0,63
|
|SISE
|13,15
|314.201.461
|% 0,54
|
|YKBNK
|4,01
|287.277.421
|% 0,50
|
|THYAO
|29,26
|1.916.995.651
|% 1,81
|
|KRDMD
|11,58
|589.183.836
|% 0,61
|
|ODAS
|1,31
|54.843.055
|% 1,55
|
|OSTIM
|1,72
|72.427.453
|% -2,82
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6248
|13,6298
|% 0,35
|
|Euro
|15,4706
|15,4826
|% 0,16
|
|Sterlin
|18,4971
|18,5899
|% 0,31
|
|Frank
|14,7364
|14,8251
|% 0,24
|
|Riyal
|3,6210
|3,6392
|% 0,35
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|-10,68
|
|Altın Gr.
|828
|828
|-1,33
|
|Cumhuriyet
|5.508
|5.592
|12,00
|
|Tam
|5.482
|5.618
|12,03
|
|Yarım
|2.649
|2.718
|5,82
|
|Çeyrek
|1.329
|1.359
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,73
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,40
|10,42
|0,00
|
|B. Petrol
|90,65
|90,65
|-2,33
|