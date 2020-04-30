***GEREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.04.2020 15:46
***GEREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GEREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841603
BIST
15:36100.887
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -708,35
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
100.671
15:366,9892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0395
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9903
En Düşük
6,9408
15:367,5988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0395
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6076
En Düşük
7,5375
15:36384,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,02
|Açılış
|: 384,74
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,61
|29.709.740
|% 10,00
|
|GOLTS
|15,62
|23.726.063
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|22.312.175
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|
|KONYA
|256,10
|31.332.130
|% 9,96
|
|ARDYZ
|27,90
|14.315.992
|% -10,00
|
|DEVA
|16,20
|16.438.496
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.257.738
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|KRONT
|24,52
|49.589.117
|% -9,99
|
|GARAN
|8,38
|1.042.452.761
|% -0,36
|
|THYAO
|10,67
|477.587.919
|% 0,47
|
|ASELS
|27,22
|429.049.338
|% -0,66
|
|PETKM
|3,58
|387.752.502
|% -0,56
|
|AFYON
|2,62
|331.126.250
|% 3,15
|
|ADESE
|1,46
|201.000.212
|% -5,19
|
|AFYON
|2,62
|331.126.250
|% 3,15
|
|GARAN
|8,38
|1.042.452.761
|% -0,36
|
|IHLGM
|1,07
|118.639.868
|% -0,93
|
|PETKM
|3,58
|387.752.502
|% -0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7132
|8,7569
|% 0,84
|
|Frank
|7,1621
|7,2053
|% 0,76
|
|Riyal
|1,8545
|1,8638
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|-6,43
|
|Altın Gr.
|385
|385
|1,91
|
|Cumhuriyet
|2.466
|2.523
|10,80
|
|Tam
|2.530
|2.585
|11,00
|
|Yarım
|1.233
|1.264
|5,40
|
|Çeyrek
|618
|632
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|14,88
|14,92
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|0,01
|
|B. Petrol
|26,48
|26,48
|2,26
|
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