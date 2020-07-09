***GEREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.07.2020 11:30
***GEREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GEREL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GEREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858166
BIST
13:49119.080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 367,77
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
117.997
13:496,8693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0085
|Açılış
|: 6,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8693
En Düşük
6,8526
13:497,7854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0102
|Açılış
|: 7,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7558
13:49399,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,66
|Açılış
|: 399,57
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,97
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|36.894.523
|% 10,00
|
|KENT
|917,10
|33.920.577
|% 9,99
|
|GLRYH
|13,32
|12.765.783
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,39
|10.389.194
|% 9,98
|
|LKMNH
|9,60
|43.264.220
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,93
|10.189.706
|% -10,00
|
|PEKGY
|9,62
|69.555.252
|% -9,93
|
|KPHOL
|3,28
|34.219
|% -9,89
|
|ARTI
|1,96
|877.572
|% -9,68
|
|EMNIS
|3,48
|39.613
|% -9,61
|
|SISE
|6,68
|2.458.211.119
|% 4,87
|
|THYAO
|11,79
|1.301.087.924
|% 4,24
|
|TRKCM
|4,71
|928.183.527
|% 9,28
|
|EKGYO
|2,26
|834.372.640
|% -0,88
|
|KRDMD
|3,25
|629.940.937
|% -0,61
|
|SISE
|6,68
|2.458.211.119
|% 4,87
|
|EKGYO
|2,26
|834.372.640
|% -0,88
|
|TRKCM
|4,71
|928.183.527
|% 9,28
|
|KRDMD
|3,25
|629.940.937
|% -0,61
|
|PETKM
|4,36
|614.519.996
|% 1,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6546
|8,6980
|% 0,37
|
|Frank
|7,2871
|7,3310
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8252
|1,8344
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|1,60
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,35
|
|Cumhuriyet
|2.598
|2.619
|13,40
|
|Tam
|2.674
|2.687
|13,70
|
|Yarım
|1.299
|1.314
|6,70
|
|Çeyrek
|650
|658
|3,40
|
|Gümüş.Ons
|18,90
|18,94
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|4,18
|4,19
|0,06
|
|B. Petrol
|43,34
|43,34
|0,04
|