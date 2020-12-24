***GEREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.12.2020 11:14
***GEREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GEREL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GEREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894723
BIST
12:321.421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,98
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.425
En Düşük
1.415
12:327,6479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0074
|Açılış
|: 7,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,6740
En Düşük
7,6240
12:329,3308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2950
|
9,3717
En Düşük
9,2931
12:32461,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,44
|Açılış
|: 461,49
|
|Önceki Kapanış
|: 460,04
|
463,82
En Düşük
459,07
BIST En Aktif Hisseler12:30
|POLTK
|405,30
|699.548
|% 9,99
|
|ECZYT
|28,46
|91.411.157
|% 9,97
|
|SNKRN
|16,33
|550.321
|% 9,97
|
|GUBRF
|62,45
|31.796.230
|% 9,95
|
|BRSAN
|33,64
|232.388.585
|% 9,93
|
|PAMEL
|15,25
|3.101.774
|% -9,92
|
|KERVN
|1,11
|87.157
|% -9,76
|
|PEKGY
|2,90
|515.063.884
|% -6,45
|
|HLGYO
|3,50
|541.648.393
|% -6,17
|
|NIBAS
|66,00
|5.530.923
|% -5,71
|
|THYAO
|12,75
|910.870.942
|% 2,33
|
|ECILC
|7,58
|648.915.650
|% 4,12
|
|SKBNK
|1,57
|641.747.964
|% -0,63
|
|HLGYO
|3,50
|541.648.393
|% -6,17
|
|PEKGY
|2,90
|515.063.884
|% -6,45
|
|SKBNK
|1,57
|641.747.964
|% -0,63
|
|PEKGY
|2,90
|515.063.884
|% -6,45
|
|HLGYO
|3,50
|541.648.393
|% -6,17
|
|TSKB
|1,88
|199.663.128
|% -1,05
|
|EKGYO
|2,16
|217.227.116
|% -0,92
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6442
|7,6501
|% 0,13
|
|Euro
|9,3223
|9,3306
|% 0,00
|
|Sterlin
|10,3575
|10,4094
|% 0,65
|
|Frank
|8,5723
|8,6239
|% 0,01
|
|Riyal
|2,0316
|2,0418
|% 0,07
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|6,80
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,85
|
|Cumhuriyet
|3.057
|3.103
|13,00
|
|Tam
|3.043
|3.120
|15,06
|
|Yarım
|1.471
|1.509
|7,29
|
|Çeyrek
|738
|755
|3,64
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,86
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,06
|
|B. Petrol
|51,14
|51,14
|-0,10
|