***GEREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.04.2022 10:18
***GEREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GEREL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GEREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015742
BIST
10:432.323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 11,25
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.331
En Düşük
2.313
10:4314,7171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0385
|Açılış
|: 14,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7176
En Düşük
14,6627
10:4316,1738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0587
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,1748
En Düşük
16,1032
10:43912,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,34
|Açılış
|: 912,22
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
914,49
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler10:43
|ARMDA
|85,90
|1.943.230
|% 9,99
|
|EKIZ
|7,02
|351.491
|% 9,86
|
|IDEAS
|23,00
|12.084.215
|% 9,32
|
|ULUSE
|147,40
|10.626.147
|% 7,59
|
|CMBTN
|222,80
|11.002.174
|% 6,70
|
|CEOEM
|12,70
|10.917.350
|% -3,71
|
|ENSRI
|16,16
|17.877.307
|% -3,64
|
|GEREL
|4,63
|22.000.143
|% -3,34
|
|GRNYO
|2,42
|1.496.651
|% -3,20
|
|DAPGM
|21,84
|39.614.698
|% -3,19
|
|GARAN
|12,60
|1.006.021.874
|% -0,24
|
|THYAO
|34,12
|951.532.703
|% 1,97
|
|ASELS
|25,64
|860.848.138
|% 1,18
|
|AKBNK
|7,79
|659.122.650
|% 0,91
|
|YKBNK
|4,24
|561.821.279
|% 0,71
|
|YKBNK
|4,24
|561.821.279
|% 0,71
|
|AKBNK
|7,79
|659.122.650
|% 0,91
|
|GARAN
|12,60
|1.006.021.874
|% -0,24
|
|ODAS
|1,82
|142.857.603
|% 2,25
|
|HALKB
|5,02
|372.192.349
|% 3,93
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7104
|14,7171
|% 0,26
|
|Euro
|16,1618
|16,1738
|% 0,36
|
|Sterlin
|19,2554
|19,3520
|% 0,28
|
|Frank
|15,8297
|15,9251
|% 0,28
|
|Riyal
|3,9098
|3,9294
|% 0,19
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|-4,23
|
|Altın Gr.
|912
|912
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.127
|14,00
|
|Tam
|6.008
|6.158
|13,52
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|6,55
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,69
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,66
|0,06
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,82
|