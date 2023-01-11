***GEREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 17:13
***GEREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GEREL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GEREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100389
BIST
17:014.860
En Yüksek
|Değişim
|: -2,56%
|| -127,78
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.799
17:0118,7765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0027
|Açılış
|: 18,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
17:0120,1929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0312
|Açılış
|: 20,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
17:011.133,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,42
|Açılış
|: 1.133,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler16:58
|SDTTR
|56,65
|7.012.250
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.616.219
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|43.649.062
|% 9,93
|
|BALAT
|25,96
|2.045.931
|% 8,53
|
|DOGUB
|11,44
|51.157.019
|% 8,03
|
|OYLUM
|4,14
|46.685.201
|% -10,00
|
|MIPAZ
|11,52
|37.067.874
|% -10,00
|
|GOZDE
|21,06
|357.835.014
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|20.470.459
|% -10,00
|
|YESIL
|4,69
|162.337.461
|% -9,98
|
|THYAO
|129,50
|7.608.239.214
|% -1,30
|
|EREGL
|37,78
|5.633.060.172
|% -0,21
|
|ASELS
|54,60
|5.089.927.082
|% -6,10
|
|KRDMD
|17,74
|4.117.423.078
|% -2,21
|
|TUPRS
|482,80
|4.022.186.310
|% 1,58
|
|EKGYO
|8,33
|3.044.814.501
|% -2,00
|
|YKBNK
|8,91
|3.054.893.435
|% -6,51
|
|KRDMD
|17,74
|4.117.423.078
|% -2,21
|
|SKBNK
|2,61
|552.068.525
|% -4,40
|
|KATMR
|2,09
|418.857.377
|% -9,91
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7737
|18,7794
|% 0,03
|
|Euro
|20,1821
|20,1841
|% 0,11
|
|Sterlin
|22,6683
|22,7820
|% -0,34
|
|Frank
|20,1310
|20,2522
|% -0,66
|
|Riyal
|4,9833
|5,0083
|% -0,04
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.878
|-0,51
|
|Altın Gr.
|1.135
|1.135
|1,19
|
|Cumhuriyet
|7.634
|7.749
|15,00
|
|Tam
|7.679
|7.736
|1,00
|
|Yarım
|3.730
|3.785
|1,00
|
|Çeyrek
|1.865
|1.892
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,76
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,36
|0,09
|
|B. Petrol
|81,45
|81,45
|1,35
|