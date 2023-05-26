***GEREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.05.2023 10:18
***GEREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GEREL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GEREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154011
BIST
10:344.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 31,87
|Açılış
|: 4.442
|
|Önceki Kapanış
|: 4.428
|
4.461
En Düşük
4.437
10:3419,9876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0597
|Açılış
|: 21,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3000
|
20,3408
En Düşük
19,8993
10:3421,4758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0479
|Açılış
|: 22,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,9000
|
21,8075
En Düşük
21,3557
10:341.254,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 10,66
|Açılış
|: 1.254,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.244,00
|
1.274,05
En Düşük
1.242,19
BIST En Aktif Hisseler10:34
|MRGYO
|4,55
|9.292.154
|% 7,82
|
|KONTR
|122,40
|302.657.565
|% 7,75
|
|PSDTC
|29,70
|4.421.743
|% 6,91
|
|PSDTC
|29,70
|4.421.743
|% 6,91
|
|PSDTC
|29,70
|4.421.743
|% 6,91
|
|MARKA
|19,05
|60.731
|% -9,97
|
|TBORG
|27,60
|195.518
|% -8,12
|
|SAMAT
|19,48
|93.791.893
|% -7,77
|
|ATSYH
|69,00
|272.343
|% -5,48
|
|GEREL
|15,86
|15.133.599
|% -5,20
|
|THYAO
|136,10
|775.370.546
|% 1,49
|
|SMRTG
|76,10
|552.683.362
|% 2,01
|
|EKGYO
|6,55
|363.622.091
|% 1,39
|
|ASELS
|41,54
|323.401.922
|% 3,23
|
|KONTR
|122,40
|302.657.565
|% 7,75
|
|EKGYO
|6,55
|363.622.091
|% 1,39
|
|AVOD
|3,05
|108.069.983
|% 5,17
|
|HALKB
|12,04
|222.902.351
|% 0,67
|
|ISCTR
|10,44
|176.392.213
|% 0,19
|
|YKBNK
|9,00
|132.189.416
|% -0,22
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,9853
|19,9928
|% 0,33
|
|Euro
|21,4609
|21,4704
|% 0,20
|
|Sterlin
|24,6050
|24,7284
|% 0,47
|
|Frank
|22,0106
|22,1432
|% 0,42
|
|Riyal
|5,3122
|5,3388
|% 0,22
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|15,73
|
|Altın Gr.
|1.254
|1.255
|10,66
|
|Cumhuriyet
|9.164
|9.303
|-261,00
|
|Tam
|9.132
|9.382
|-233,64
|
|Yarım
|4.474
|4.608
|26,00
|
|Çeyrek
|2.244
|2.304
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,10
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|14,82
|14,83
|0,25
|
|B. Petrol
|76,33
|76,33
|0,07
|