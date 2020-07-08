***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
08.07.2020 17:43
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.04.2020 - 25.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Aday Bağımsız Denetim Ve SMMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25.06.2020
Tescil Tarihi
08.07.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin
25.06.2020 tarihinde yapılan 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında
,
Sermaye Piyasası mevzuatı ve düzenlemeleri çerçevesinde denetim komitesi tarafından önerilen Aday Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
2020 yılı faaliyet hesaplarını denetlemek üzere
seçilmiştir. 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısı
08.07.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857306
BIST
17:32118.853
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -486,26
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
118.723
17:326,8657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0080
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
17:327,7889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0519
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7906
En Düşük
7,7149
17:32400,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 4,65
|Açılış
|: 400,62
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
401,32
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|228,90
|2.153.223
|% 10,00
|
|KRDMA
|4,62
|26.707.354
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.465.562
|% 10,00
|
|MRSHL
|89,75
|24.248.140
|% 9,99
|
|PEKGY
|10,68
|5.121.893
|% 9,99
|
|SNPAM
|9,63
|10.166.185
|% -9,92
|
|AYEN
|6,65
|32.662.794
|% -9,15
|
|SONME
|8,43
|20.439.109
|% -8,86
|
|MARTI
|1,38
|31.453.348
|% -8,00
|
|MRGYO
|2,60
|28.571.390
|% -6,47
|
|EKGYO
|2,27
|2.246.034.446
|% 1,34
|
|KRDMD
|3,27
|1.709.479.491
|% 2,51
|
|SISE
|6,45
|1.561.715.997
|% -0,62
|
|GARAN
|8,15
|1.362.057.754
|% -2,04
|
|PETKM
|4,34
|1.243.534.385
|% -1,81
|
|EKGYO
|2,27
|2.246.034.446
|% 1,34
|
|KRDMD
|3,27
|1.709.479.491
|% 2,51
|
|PETKM
|4,34
|1.243.534.385
|% -1,81
|
|IHLGM
|1,88
|470.710.780
|% 0,00
|
|SISE
|6,45
|1.561.715.997
|% -0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6189
|8,6621
|% 0,47
|
|Frank
|7,2888
|7,3327
|% 0,55
|
|Riyal
|1,8244
|1,8336
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|20,28
|
|Altın Gr.
|400
|400
|4,27
|
|Cumhuriyet
|2.591
|2.612
|28,40
|
|Tam
|2.667
|2.681
|29,20
|
|Yarım
|1.295
|1.311
|14,30
|
|Çeyrek
|648
|656
|7,20
|
|Gümüş.Ons
|18,66
|18,71
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,12
|0,09
|
|B. Petrol
|43,13
|43,13
|0,05
|
Seans Raporu
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17:45OZGYO
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17:43AYEN
Yüzde -9.15 oranında düşüşle 6.65 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 552, 739 adet işlem
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17:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, PGSUS, TAVHL
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17:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TRKCM, KRDMD, KOZAL