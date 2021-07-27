***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.07.2021 - 07.07.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıAday Bağımsız Denetim Ve SMMM A.Ş.(a member firm of PKF International)Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021 - 31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi07.07.2021Tescil Tarihi27.07.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimizin 07.07.2021 tarihinde yapılan 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında, Sermaye Piyasası mevzuatı ve düzenlemeleri çerçevesinde denetim komitesi tarafından önerilen Aday Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. 2021 yılı faaliyet hesaplarını denetlemek üzere seçilmiştir. 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 27.07.2021 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952043BIST