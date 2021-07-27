***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
27.07.2021 17:24
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.07.2021 - 07.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Aday Bağımsız Denetim Ve SMMM A.Ş.(a member firm of PKF International)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
07.07.2021
Tescil Tarihi
27.07.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 07.07.2021 tarihinde yapılan 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında, Sermaye Piyasası mevzuatı ve düzenlemeleri çerçevesinde denetim komitesi tarafından önerilen Aday Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. 2021 yılı faaliyet hesaplarını denetlemek üzere seçilmiştir. 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 27.07.2021 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952043
BIST
17:431.358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 9,12
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.349
|
1.361
En Düşük
1.342
17:438,5655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0132
|Açılış
|: 8,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5832
En Düşük
8,5413
17:4310,1326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0267
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1438
En Düşük
10,0795
17:43494,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,41
|Açılış
|: 494,73
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
497,04
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler17:41
|VANGD
|5,51
|7.969.557
|% 9,98
|
|KTSKR
|16,56
|32.271.035
|% 9,96
|
|IDGYO
|2,32
|14.132.416
|% 9,95
|
|ANHYT
|9,73
|29.868.322
|% 9,94
|
|SODSN
|23,04
|256.542
|% 9,92
|
|UMPAS
|1,15
|11.888
|% -8,00
|
|AVOD
|5,30
|7.845.701
|% -6,19
|
|AKSUE
|8,26
|13.933.088
|% -6,03
|
|UZERB
|34,32
|78.618
|% -6,02
|
|SNKRN
|25,68
|219.666
|% -4,54
|
|THYAO
|12,56
|1.065.147.857
|% 2,03
|
|GARAN
|8,19
|771.835.494
|% 0,49
|
|KRDMD
|7,47
|681.705.040
|% 0,81
|
|KARSN
|3,94
|470.894.856
|% 5,91
|
|SASA
|29,72
|429.500.782
|% 0,13
|
|YKBNK
|2,27
|323.013.527
|% 0,44
|
|KARSN
|3,94
|470.894.856
|% 5,91
|
|PEKGY
|1,00
|104.786.327
|% 0,00
|
|GARAN
|8,19
|771.835.494
|% 0,49
|
|KRDMD
|7,47
|681.705.040
|% 0,81
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5620
|8,5651
|% 0,15
|
|Euro
|10,1009
|10,1285
|% 0,22
|
|Sterlin
|11,8013
|11,8605
|% 0,15
|
|Frank
|9,3175
|9,3736
|% 0,18
|
|Riyal
|2,2758
|2,2872
|% 0,10
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|-1,48
|
|Altın Gr.
|494
|494
|0,14
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|4,00
|
|Tam
|3.276
|3.358
|5,84
|
|Yarım
|1.583
|1.624
|2,82
|
|Çeyrek
|794
|812
|1,41
|
|Gümüş.Ons
|24,61
|24,64
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,77
|6,79
|-0,15
|
|B. Petrol
|73,72
|73,72
|0,02
|
Seans Raporu
17:41
daha fazla
-
17:57PRKAB
Yüzde 5.35 oranında artışla 12.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 883, 498 adet işlem
-
17:55RALYH
Yüzde 4.24 oranında artışla 3.93 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 305, 324 adet işlem
-
17:51VBTYZ
Yüzde 8.08 oranında artışla 18.73 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 556, 175 adet işlem
-
17:50TSPOR
Yüzde 9.15 oranında artışla 3.34 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 595, 522 adet işlem
-
17:49
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, VESTL, VAKBN