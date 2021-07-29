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***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

29.07.2021 13:57


ılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Aday Bağımsız Denetim Ve SMMM A.Ş.(a member firm of PKF International)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
07.07.2021
Tescil Tarihi
27.07.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
27.07.2021 - 10374
Açıklamalar

Şirketimizin  07.07.2021 tarihinde yapılan 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında, Sermaye Piyasası mevzuatı ve düzenlemeleri çerçevesinde denetim komitesi tarafından önerilen Aday Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. 2021 yılı faaliyet hesaplarını denetlemek üzere seçilmiştir. 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 27.07.2021 tarihinde tescil edilmiş ve 10374 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952528


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Yarım 1.588 1.629 9,90  
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