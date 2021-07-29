***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
29.07.2021 13:57
ılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Aday Bağımsız Denetim Ve SMMM A.Ş.(a member firm of PKF International)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
07.07.2021
Tescil Tarihi
27.07.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
27.07.2021 - 10374
Açıklamalar
Şirketimizin 07.07.2021 tarihinde yapılan 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında, Sermaye Piyasası mevzuatı ve düzenlemeleri çerçevesinde denetim komitesi tarafından önerilen Aday Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. 2021 yılı faaliyet hesaplarını denetlemek üzere seçilmiştir. 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 27.07.2021 tarihinde tescil edilmiş ve 10374 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952528
BIST
14:051.386
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 24,78
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.388
En Düşük
1.371
14:058,5074
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0408
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4880
14:0510,1328
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0045
|Açılış
|: 10,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0801
14:05498,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,39
|Açılış
|: 498,15
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,22
BIST En Aktif Hisseler14:05
|KTSKR
|20,02
|12.147.314
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.841.161
|% 9,85
|
|IDGYO
|2,80
|15.470.355
|% 9,80
|
|HURGZ
|1,85
|36.045.956
|% 9,47
|
|KLKIM
|12,70
|109.129.627
|% 7,54
|
|MEGAP
|7,40
|62.380.412
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|62.380.412
|% -9,98
|
|BALAT
|4,51
|172.370
|% -7,58
|
|UMPAS
|1,15
|154.801
|% -7,26
|
|YAYLA
|4,55
|144.063.432
|% -5,60
|
|EREGL
|19,89
|718.480.631
|% 6,19
|
|KRDMD
|7,84
|649.739.452
|% 4,12
|
|GARAN
|8,25
|638.173.948
|% 0,61
|
|THYAO
|12,82
|437.996.010
|% 2,07
|
|PETKM
|5,65
|260.586.805
|% 0,53
|
|KRDMD
|7,84
|649.739.452
|% 4,12
|
|GARAN
|8,25
|638.173.948
|% 0,61
|
|YKBNK
|2,28
|175.539.094
|% 0,88
|
|KARSN
|4,15
|248.821.421
|% 1,97
|
|PETKM
|5,65
|260.586.805
|% 0,53
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5031
|8,5074
|% -0,48
|
|Euro
|10,0952
|10,1328
|% -0,04
|
|Sterlin
|11,8299
|11,8892
|% -0,18
|
|Frank
|9,3143
|9,3704
|% -0,45
|
|Riyal
|2,2599
|2,2712
|% -0,56
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|15,58
|
|Altın Gr.
|498
|498
|1,66
|
|Cumhuriyet
|3.304
|3.354
|23,00
|
|Tam
|3.285
|3.368
|20,47
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|9,90
|
|Çeyrek
|796
|815
|4,95
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,49
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|0,10
|
|B. Petrol
|74,08
|74,08
|0,21
|