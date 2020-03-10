***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 217.556.094 241.646.416Satışların Maliyeti28 -182.835.014 -198.768.358TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)34.721.080 42.878.058BRÜT KAR (ZARAR)34.721.080 42.878.058Genel Yönetim Giderleri29 -11.801.986 -10.650.158Pazarlama Giderleri29 -30.077.600 -25.906.430Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 44.903.575 74.654.867Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -65.108.928 -56.988.124ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-27.363.859 23.988.213Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 1.701.472 19.700Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 -175.173 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar15 0 -2.885FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-25.837.560 24.005.028Finansman Gelirleri33 3.880.097 22.343.690Finansman Giderleri33 -21.274.630 -39.933.718SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-43.232.093 6.415.000Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri7.303.986 -2.653.903Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -2.966 -2.032.291Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 7.306.952 -621.612SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-35.928.107 3.761.097DÖNEM KARI (ZARARI)-35.928.107 3.761.097Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar27 -147.615 -731.622Ana Ortaklık Payları36 -35.780.492 4.492.719Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.703.681 -36.121.024Dönem Karı (Zararı)-35.780.492 4.492.719Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)36 -35.780.492 4.492.719Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-8.850.717 2.511.184Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17, 18 3.661.640 2.503.380Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler538.967 749.200Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 470.854 -49.424Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 68.113 798.624Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler201.371 -482.252Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler9 -584.674 -6.361.733Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler9 786.045 5.879.481Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 -5.945.743 -372.604Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-7.306.952 113.460İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler34.927.528 -43.124.253Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler40.421.311 -47.583.436İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)37 -378.502 -26.542İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 40.799.813 -47.556.894Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 88.381İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)37 0 2.000İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10 0 86.381Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-8.216.477 677.040Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)14 -8.216.477 677.040Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler12 -11.468.568 -6.334.363Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)13 -902.698 -4.139.352Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.608.830 8.136.821İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 7.608.830 8.136.821Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)25 165.236 -34.994Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler8.592.845 -239.226Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)14 8.592.845 -239.226Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 275.038 -100.311İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)275.038 -100.311Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)13 315.617 4.464.323İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.863.606 1.940.864Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)26 -1.863.606 1.940.864Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-9.703.681 -36.120.350Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -674YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.411.310 -4.170.936Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-818.698 -3.411.623Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -799.379 -3.191.716Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -19.319 -219.907Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)7 2.230.008 -759.313FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI25.042.947 40.121.442Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.109.934 29.568.985Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.109.934 29.568.985İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları27 1.054.967 0İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları1.054.967 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 22.030.424 10.552.457Kredilerden Nakit Girişleri22.030.424 10.552.457Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-152.378 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.750.576 -170.518Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi27 -10.061.080 -2.067.258NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.689.496 -2.237.776DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 6.391.353 8.629.129DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 13.080.849 6.391.353Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 13.080.849 6.391.353Finansal Yatırımlar7 520.981 2.750.989Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri520.981 2.750.989Ticari Alacaklar70.265.446 111.472.802İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar9, 37 480.345 101.843İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 69.785.101 111.370.959Diğer Alacaklar10 3.780 4.681Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar14 8.216.477 0Stoklar12 57.082.526 45.613.958Peşin Ödenmiş Giderler13 5.245.308 10.182.246Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar35 272.370 1.641.175Diğer Dönen Varlıklar26 8.047.247 7.115.444ARA TOPLAM162.734.984 185.172.648TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR162.734.984 185.172.648DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 3.101.021 0Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri3.101.021 0Diğer Alacaklar48.904 48.904İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 48.904 48.904Maddi Duran Varlıklar17 77.810.455 78.854.835Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 223.199 340.742Peşin Ödenmiş Giderler13 5.839.680 44Ertelenmiş Vergi Varlığı35 14.066.470 6.751.922Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar35 14.364 14.364TOPLAM DURAN VARLIKLAR101.104.093 86.010.811TOPLAM VARLIKLAR263.839.077 271.183.459KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 41.153.245 25.984.160Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 24.374.958 1.396.818Ticari Borçlar30.301.236 23.277.080İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 30.301.236 23.277.080Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar25 1.645.233 1.479.997Diğer Borçlar620.662 345.624İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 620.662 345.624Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler14 8.592.845 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 7.027.796 6.712.179Kısa Vadeli Karşılıklar1.529.595 1.216.227Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 591.690 346.435Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar24 937.905 869.792ARA TOPLAM115.245.570 60.412.085TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER115.245.570 60.412.085UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 38.731.259 54.848.060Uzun Vadeli Karşılıklar731.525 473.529Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 731.525 473.529TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER39.462.784 55.321.589TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER154.708.354 115.733.674ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar114.345.645 159.164.647Ödenmiş Sermaye27 80.000.000 55.304.947Sermaye Düzeltme Farkları27 0 1.865.909Geri Alınmış Paylar (-)27 0 -1.054.967Paylara İlişkin Primler (İskontolar)27 47.496.750 47.496.750Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 17.619.134 17.651.531Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17.619.134 17.651.531Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)27 17.269.509 17.269.509Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 349.625 382.022Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-29.877.332 -19.816.252Yabancı Para Çevrim Farkları27 -29.877.332 -19.816.252Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.664.534 2.015.656Yasal Yedekler27 2.664.534 2.015.656Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 32.223.051 51.208.354Net Dönem Karı veya Zararı36 -35.780.492 4.492.719Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 -5.214.922 -3.714.862TOPLAM ÖZKAYNAKLAR109.130.723 155.449.785TOPLAM KAYNAKLAR263.839.077 271.183.459Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 50.000.000 1.865.909 -1.054.967 17.927.765 11.879.556 282.677 12.162.233 12.162.233 -17.748.994 -17.748.994 1.550.623 37.315.093 14.129.606 51.444.699 116.147.268 -2.760.412 113.386.856Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler228.688 228.688 228.688 228.688Düzeltmelerden Sonraki Tutar50.000.000 1.865.909 -1.054.967 17.927.765 11.879.556 282.677 12.162.233 12.162.233 -17.748.994 -17.748.994 1.550.623 37.543.781 14.129.606 51.673.387 116.375.956 -2.760.412 113.615.544Transferler465.033 13.664.573 -14.129.606 -465.033Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.389.953 99.345 5.489.298 5.489.298 -2.067.258 -2.067.258 4.492.719 4.492.719 7.914.759 -954.450 6.960.309Dönem Karı (Zararı)-731.622 -731.622Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)5.389.953 99.345 5.489.298 5.489.298 -2.067.258 -2.067.258 3.422.040 -222.828 3.199.212Sermaye Arttırımı5.304.947 5.304.947 5.304.947Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)29.568.985 29.568.985 29.568.985Dönem Sonu Bakiyeler27 55.304.947 1.865.909 -1.054.967 47.496.750 17.269.509 382.022 17.651.531 17.651.531 -19.816.252 -19.816.252 2.015.656 51.208.354 4.492.719 55.701.073 159.164.647 -3.714.862 155.449.785Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 55.304.947 1.865.909 -1.054.967 47.496.750 17.269.509 382.022 17.651.531 17.651.531 -19.816.252 -19.816.252 2.015.656 51.208.354 4.492.719 55.701.073 159.164.647 -3.714.862 155.449.785Transferler648.878 3.843.841 -4.492.719 -648.878Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-32.397 -32.397 -32.397 -10.061.080 -10.061.080 -35.780.492 -35.780.492 -45.873.969 -1.500.060 -47.374.029Dönem Karı (Zararı)-147.615 -147.615Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-32.397 -32.397 -32.397 -10.061.080 -10.061.080 -10.093.477 -1.352.445 -11.445.922Sermaye Arttırımı24.695.053 -1.865.909 -22.829.144 -22.829.144 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)1.054.967 1.054.967 1.054.967Dönem Sonu Bakiyeler27 80.000.000 47.496.750 17.269.509 349.625 17.619.134 17.619.134 -29.877.332 -29.877.332 2.664.534 32.223.051 -35.780.492 -3.557.441 114.345.645 -5.214.922 109.130.723Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-35.928.107 3.761.097DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-31.587 5.488.924Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 5.988.837Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25 -40.496 123.714Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler8.909 -623.627Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 8.909 -24.743Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi0 -598.884Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-10.061.080 3.800.883Yabancı Para Çevrim Farkları27 -10.061.080 3.800.883DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-10.092.667 9.289.807TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-46.020.774 13.050.904Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.500.060 -954.450Ana Ortaklık Payları-44.520.714 14.005.354http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826653BIST