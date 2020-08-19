***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 122.074.261 92.947.903 58.174.998 50.901.778Satışların Maliyeti17 -96.154.733 -75.887.598 -45.527.032 -37.860.718TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)25.919.528 17.060.305 12.647.966 13.041.060BRÜT KAR (ZARAR)25.919.528 17.060.305 12.647.966 13.041.060Genel Yönetim Giderleri-4.557.018 -7.287.276 -2.279.916 -4.917.247Pazarlama Giderleri-14.344.043 -17.971.814 -6.891.757 -7.515.075Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 17.929.970 25.689.793 9.795.997 21.852.253Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -6.312.630 -32.807.473 -2.908.354 -23.769.983ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)18.635.807 -15.316.465 10.363.936 -1.308.992Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler8.000 -17.461Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-6.439FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)18.635.807 -15.314.904 10.363.936 -1.326.453Finansman Gelirleri4.057.594 1.857.214 1.762.754 -9.373.325Finansman Giderleri-17.258.985 -11.297.697 -8.085.853 -6.526.943SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.434.416 -24.755.387 4.040.837 -17.226.721Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.001.311 1.821.546 -471.704 1.603.449Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -323.960 -185.311Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 -677.351 1.821.546 -286.393 1.603.449SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.433.105 -22.933.841 3.569.133 -15.623.272DÖNEM KARI (ZARARI)4.433.105 -22.933.841 3.569.133 -15.623.272Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar16 -129.516 -19.335 -52.819 -87.357Ana Ortaklık Payları4.562.621 -22.914.506 3.621.952 -15.535.915Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.569.269 -2.776.041Dönem Karı (Zararı)4.562.621 -22.914.506Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)20 4.562.621 -22.914.506Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.106.653 2.183.690Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.773.946 1.206.796Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler347.222 2.216.154Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 347.222 98.516Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.117.638Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.247.235 1.024.076Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-344.507 -244.154Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.591.742 1.268.230Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 1.001.311 -1.821.546Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-263.061 -441.790İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-8.100.005 17.954.775Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-9.389.934 20.168.015İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6-21 228.588 -15.352İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -9.618.522 20.183.367Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.332 -1.500.186İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.843İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3.332 -1.497.343Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler8.216.477Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)8.216.477Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -3.065.441 -9.230.601Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -7.550.997 4.743.224Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.490.958 3.720.995İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -2.490.958 3.720.995Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 -285.780 1.602.744Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler176.190Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)176.190Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler41.298 113.750İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)41.298 113.750Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 1.860.804 2.920.172İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.385.004 -4.583.338Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)4.385.004 -4.583.338Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.569.269 -2.776.041YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.654.617 -2.293.846Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.881.922 -528.955Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.881.922 -522.401Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.554Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-772.695 -1.764.891FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI18.727.687 9.176.972Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri18.727.687 9.176.972Kredilerden Nakit Girişleri5 18.727.687 9.749.295Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri-572.323YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.642.339 4.107.085Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi16 5.715.086 1.656.066NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)19.357.425 5.763.151DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 13.080.849 6.391.353DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 32.438.274 12.154.504Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 32.438.274 13.080.849Finansal Yatırımlar821.064 520.981Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri821.064 520.981Ticari Alacaklar79.655.380 70.265.446İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-21 251.757 480.345İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 79.403.623 69.785.101Diğer Alacaklar5.450 3.780İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.450 3.780Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar8.216.477Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları9 8.216.477Stoklar7 60.147.967 57.082.526Peşin Ödenmiş Giderler11.913.243 5.245.308İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 11.913.243 5.245.308Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 216.951 272.370Diğer Dönen Varlıklar3.662.243 8.047.247İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar3.662.243 8.047.247ARA TOPLAM188.860.572 162.734.984TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR188.860.572 162.734.984DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar3.573.633 3.101.021Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri3.573.633 3.101.021Diğer Alacaklar43.902 48.904İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar43.902 48.904Maddi Duran Varlıklar12 80.929.883 77.810.455Maddi Olmayan Duran Varlıklar211.747 223.199Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 211.747 223.199Peşin Ödenmiş Giderler6.722.742 5.839.680İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 6.722.742 5.839.680Ertelenmiş Vergi Varlığı19 13.550.742 14.066.470Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar19 14.364 14.364TOPLAM DURAN VARLIKLAR105.047.013 101.104.093TOPLAM VARLIKLAR293.907.585 263.839.077KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar15.437.819 41.153.245İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar15.437.819 41.153.245Banka Kredileri5 15.437.819 41.153.245Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları48.923.517 24.374.958İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları48.923.517 24.374.958Banka Kredileri5 48.923.517 24.374.958Ticari Borçlar28.030.249 30.301.236İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 28.030.249 30.301.236Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 1.359.453 1.645.233Diğer Borçlar661.960 620.662İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar661.960 620.662Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler8.769.035 8.592.845Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri9 8.769.035 8.592.845Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8.888.600 7.027.796İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 8.888.600 7.027.796Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü184.444Kısa Vadeli Karşılıklar1.394.453 1.529.595Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 456.548 591.690Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 937.905 937.905ARA TOPLAM113.649.530 115.245.570TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER113.649.530 115.245.570UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar59.997.584 38.731.259İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar59.997.584 38.731.259Banka Kredileri5 59.997.584 38.731.259Uzun Vadeli Karşılıklar1.213.889 731.525Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 1.213.889 731.525TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER61.211.473 39.462.784TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER174.861.003 154.708.354ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar124.050.327 114.345.645Ödenmiş Sermaye16 80.000.000 80.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 47.496.750 47.496.750Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17.046.109 17.619.134Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17.046.109 17.619.134Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16 17.269.509 17.269.509Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -223.400 349.625Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-24.162.246 -29.877.332Yabancı Para Çevrim Farkları16 -24.162.246 -29.877.332Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.664.534 2.664.534Yasal Yedekler16 2.664.534 2.664.534Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 -3.557.441 32.223.051Net Dönem Karı veya Zararı4.562.621 -35.780.492Kontrol Gücü Olmayan Paylar16 -5.003.745 -5.214.922TOPLAM ÖZKAYNAKLAR119.046.582 109.130.723TOPLAM KAYNAKLAR293.907.585 263.839.077Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler55.304.947 1.865.909 -1.054.967 47.496.750 382.022 17.269.509 -19.816.252 2.015.656 51.208.354 4.492.719 159.164.647 -3.714.862 155.449.785Transferler648.878 3.843.841 -4.492.719Dönem Karı (Zararı)-22.914.506 -22.914.506 -19.335 -22.933.841Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.687 1.656.066 1.657.753 -981.490 676.263Sermaye Arttırımı24.695.053 -1.865.909Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 -1.054.967 47.496.750 383.709 17.269.509 -18.160.186 2.664.534 32.223.051 -22.914.506 137.907.894 -4.715.687 133.192.207Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.000.000 47.496.750 349.625 17.269.509 -29.877.332 2.664.534 32.223.051 -35.780.492 114.345.645 -5.214.922 109.130.723Transferler-35.780.492 35.780.492Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-573.025 5.715.086Dönem Karı (Zararı)4.562.621 4.562.621 -129.516 4.433.105Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)5.142.061 340.693 5.482.754Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 47.496.750 -223.400 17.269.509 -24.162.246 2.664.534 -3.557.441 4.562.621 124.050.327 -5.003.745 119.046.582Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)4.433.105 -22.933.841 3.569.133 -15.623.272DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-573.025 38.482 -519.083Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -734.648 49.336 -665.492Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler161.623 -10.854 146.409Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 161.623 -10.854 146.409Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar6.055.780 637.781 4.029.071 -6.226.423Yabancı Para Çevrim Farkları6.055.780 637.781 4.029.071 -6.226.423Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)6.055.780 637.781 4.029.071 -6.226.423DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.482.755 676.263 3.509.988 -6.226.423TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.915.860 -22.257.578 7.079.121 -21.849.695Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar211.177 -1.000.825 551.357 -287.599Ana Ortaklık Payları9.704.683 -21.256.753 6.527.764 -21.562.096http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870182BIST