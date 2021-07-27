***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 10.06.2021Genel Kurul Tarihi 07.07.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.07.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe TUZLAAdres İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvarı No:39 Tuzla İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,2 - Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,3 - 2020 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,4 - 2020 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının özetinin okunması,5 - Şirketin 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,6 - 2020 yılı kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin genel kurulun onayına sunulması, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,8 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, ücret ve huzur haklarının tayini,9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,10 - Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,11 - Şirketin 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,12 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,14 - Dilek ve temenniler, kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Gersan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2020-güncelleme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 10 Haziran 2021 tarihli toplantıda yeterli nisabın sağlanamaması sebebiyle Bakanlık Temsilcisi huzurunda düzenlenen aynı tarihli tehir tutanağına istinaden Yönetim Kurulunun 10.06.2021 tarih ve 2021/06 sayılı kararı ile 07.07.2021 Çarşamba Saat 14:00'de şirket merkezinde yapılmıştır.Yönetim Kurulu tarafından 2020 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi.Vergi ve SPK mevzuatı uyarınca hazırlanan bilanço ve kar-zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi.Şirketimizin, Vergi Usul Kanunu ve SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2020 yılı konsolide finansal tablolarında yer alan net dönem karının yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın Şirket bünyesinde bırakılması oy birliği ile kabul edildi.Yönetim Kurulu'nun ikisi bağımsız üye olmak üzere toplam 7 (yedi) yönetim kurulu üyesinden oluşmasına ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yüksel Kardeş, Gülfem Oktay, Neşat Şahin, Menduha Öztürk ve Uğur Özkan ile ayrıca bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Prof. Dr. Mustafa Kemal Yılmaz ve Mustafa Kemal Kesen seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.2021 yılı faaliyet hesaplarını denetlemek üzere Aday Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 27.07.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 toplantı tutanağı-kap.pdf - TutanakEK: 2 hazır bulunanlar listesi-kap.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 07.07.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 27.07.2021 tarihinde tescil olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952044BIST