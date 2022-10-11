***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını Ertelenmesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 08.09.2022Genel Kurul Tarihi 11.10.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 10.10.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe TUZLAAdres İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Gazi Bulvarı No:39 34953 Tuzla/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi2 - Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi3 - Şirket'in kayıtlı sermaye tavanının 400.000.000 TL'ye artırılmasına ve kayıtlı sermaye tavan izninin 2022-2026 yılları olmasına ilişkin olarak Ana Sözleşmenin "Kayıtlı Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. maddesinin eski ve yeni şekillerinin okunması, müzakeresi ve onaylanması4 - Dilek ve temenniler, kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Gersan Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Gersan Olağanüstü Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 418. Maddesi 1. Fıkrası uyarınca Genel Kurulun toplanması için gerekli görülmüş olan asgari toplantı nisabı (sermayenin en az dörtte biri) sağlanamamasından dolayı aynı gündem ile toplanmak üzere 11.11.2022 tarihine saat 14:00'e ertelenmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKayıtlı Sermaye Tavanı GörüşülmediGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Erteleme Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 2022 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 11.10.2022 Salı Günü Saat: 14.00'de İstanbul, Tuzla, İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Gazi Bulvarı, No:39 adresinde Bakanlık Temsilcisi gözetiminde toplanmış ancak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 418. Maddesi 1. Fıkrası uyarınca Genel Kurulun toplanması için gerekli asgari toplantı nisabı sağlanamadığından dolayı yapılamamış olup 11.11.2022 tarihinde saat 14.00'de aynı adreste ve aynı gündem ile toplanılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070764BIST