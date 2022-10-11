***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
11.10.2022 15:50
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2022 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını Ertelenmesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 08.09.2022
Genel Kurul Tarihi 11.10.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 10.10.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe TUZLA
Adres İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Gazi Bulvarı No:39 34953 Tuzla/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi
2 - Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi
3 - Şirket'in kayıtlı sermaye tavanının 400.000.000 TL'ye artırılmasına ve kayıtlı sermaye tavan izninin 2022-2026 yılları olmasına ilişkin olarak Ana Sözleşmenin "Kayıtlı Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. maddesinin eski ve yeni şekillerinin okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - Dilek ve temenniler, kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Gersan Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Gersan Olağanüstü Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 418. Maddesi 1. Fıkrası uyarınca Genel Kurulun toplanması için gerekli görülmüş olan asgari toplantı nisabı (sermayenin en az dörtte biri) sağlanamamasından dolayı aynı gündem ile toplanmak üzere 11.11.2022 tarihine saat 14:00'e ertelenmiştir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kayıtlı Sermaye Tavanı Görüşülmedi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Erteleme Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2022 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 11.10.2022 Salı Günü Saat: 14.00'de İstanbul, Tuzla, İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Gazi Bulvarı, No:39 adresinde Bakanlık Temsilcisi gözetiminde toplanmış ancak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 418. Maddesi 1. Fıkrası uyarınca Genel Kurulun toplanması için gerekli asgari toplantı nisabı sağlanamadığından dolayı yapılamamış olup 11.11.2022 tarihinde saat 14.00'de aynı adreste ve aynı gündem ile toplanılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070764
BIST