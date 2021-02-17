***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2021 14:23
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 4. Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2021
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020 - 31.2.2020 dönemine ait Gelir Tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Gelir tablosu sadece Gersan Elektrik Tic. Ve San. A.Ş.'nin faaliyet sonuçlarını yansıtmaktadır. Konsolide sonuçları içermemektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910363
BIST
15:051.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,32
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
1.553
En Düşük
1.534
15:057,0130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0200
|Açılış
|: 7,0130
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0000
|
7,0600
En Düşük
6,9726
15:058,4629
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0100
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,5281
En Düşük
8,4230
15:05403,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,21
|Açılış
|: 403,84
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,38
En Düşük
400,92
BIST En Aktif Hisseler15:05
|ATEKS
|59,95
|15.355.402
|% 10,00
|
|MERIT
|234,30
|834.108
|% 10,00
|
|ARZUM
|25,98
|155.314.687
|% 9,99
|
|SAYAS
|14,97
|22.692.633
|% 9,99
|
|ISKPL
|42,52
|355.844.611
|% 9,98
|
|RODRG
|29,72
|2.696.085
|% -9,99
|
|PAMEL
|20,70
|971.481
|% -9,92
|
|NIBAS
|34,90
|57.617.469
|% -7,53
|
|TACTR
|26,40
|364.549
|% -7,43
|
|MAALT
|293,50
|120.714.800
|% -6,59
|
|VAKBN
|4,58
|2.020.892.186
|% 4,81
|
|HALKB
|5,77
|1.485.102.150
|% 9,90
|
|SASA
|41,88
|1.449.408.377
|% 1,70
|
|KOZAL
|143,90
|1.353.259.562
|% -0,62
|
|GARAN
|9,65
|1.183.925.854
|% -0,92
|
|SKBNK
|1,53
|699.271.083
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,58
|2.020.892.186
|% 4,81
|
|HALKB
|5,77
|1.485.102.150
|% 9,90
|
|EKGYO
|2,47
|583.880.923
|% -1,20
|
|KARSN
|5,01
|769.525.323
|% 2,04
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0111
|7,0130
|% 0,29
|
|Euro
|8,4582
|8,4629
|% -0,12
|
|Sterlin
|9,6914
|9,7400
|% -0,03
|
|Frank
|7,7998
|7,8468
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8640
|1,8734
|% 0,31
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-4,07
|
|Altın Gr.
|404
|404
|0,10
|
|Cumhuriyet
|2.679
|2.719
|-12,00
|
|Tam
|2.670
|2.738
|-5,60
|
|Yarım
|1.290
|1.324
|-2,71
|
|Çeyrek
|647
|662
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|27,13
|27,17
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,06
|64,06
|0,71
|
Seans Raporu
15:05
daha fazla
-
15:20DMSAS
Yüzde -3.29 oranında düşüşle 7.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 540, 076 adet işlem
-
15:18INDES
Yüzde -4.08 oranında düşüşle 20.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 024, 986 adet işlem
-
15:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 65 kaybederek (% -0.34 ) 1, 346
-
15:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TMPOL, BTCIM, BRKSN, IDEAS, ATEKS, ARZUM, MERIT, SAYAS, SEKFK, KSTUR
-
15:16
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PAMEL, NIBAS, RODRG