***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
07.07.2021 18:02
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımı Hakkında Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 28.04.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 07.07.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
GEREL, TREGREL00017 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
GEREL, TREGREL00017 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, Vergi Usul Kanunu ve SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2020 yılı konsolide finansal tablolarında yer alan net dönem karının yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın Şirket bünyesinde bırakılmasına oy birliği ile kabul edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Gersan 2020 Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 80.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 2.457.695,44
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İmtiyaz yoktur
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 6.320.086 32.784.701,9
4. Vergiler ( - ) -1.991.112 -789.761,88
5. Net Dönem Kârı 8.311.198 31.994.940,02
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -3.557.441 -3.839.021,45
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -1.407.795,93 -1.407.795,93
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 3.345.961,07 26.748.122,64
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 5.000
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 3.350.961,07
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 3.345.961,07 26.748.122,64
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 0 0 0 0 0
TOPLAM
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeleri şirket merkezinde toplanarak kar dağıtımı ile ilgili olarak, Olağan Genel Kurula sunulacak Yönetim Kurulu teklifi aşağıdaki şekilde karar altına alınmıştır.
Şirketimizin SPK mevzuatı ve yasal kayıtlara göre hazırlanmış finansal sonuçları dikkate alındığında, net dönem karının Şirket bünyesinde bırakılmasına ve kâr payı dağıtımı yapılmayacağının 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
Oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947881
BIST