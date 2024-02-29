***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş.'nin 29.02.2024 tarih ve E-18454353-100.06-24512 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı ve varsa özel durum bildiriminin ivedilikle Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilmesi hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesine istinaden Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığı hususunu bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253006BIST