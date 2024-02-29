***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
29.02.2024 16:41
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 29.02.2024 tarih ve E-18454353-100.06-24512 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı ve varsa özel durum bildiriminin ivedilikle Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilmesi hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesine istinaden Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığı hususunu bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253006
BIST
'
18:059.194
En Düşük
|Değişim
|: 1,45%
|| 131,33
|Açılış
|: 9.100
|
|Önceki Kapanış
|: 9.062
|
9.089
En Yüksek
9.215
18:0531,2313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0296
|Açılış
|: 31,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3072
En Düşük
31,1201
18:0533,9725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1196
|Açılış
|: 33,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7500
|
34,0964
En Düşük
33,7735
18:052.056,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 16,30
|Açılış
|: 2.056,88
|
|Önceki Kapanış
|: 2.040,58
|
2.059,12
En Düşük
2.035,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|9.902,50
|579.034.670
|% 10,00
|
|SNKRN
|49,50
|11.653.122
|% 10,00
|
|SELVA
|15,29
|89.201.761
|% 10,00
|
|BRLSM
|31,68
|423.088.493
|% 10,00
|
|ISYAT
|12,10
|59.855.620
|% 10,00
|
|KTLEV
|118,80
|838.849.504
|% -10,00
|
|CMENT
|455,50
|10.830.223
|% -7,32
|
|UMPAS
|10,67
|1.483.946
|% -7,22
|
|MPARK
|171,00
|258.814.761
|% -6,56
|
|LINK
|391,00
|493.421.754
|% -5,95
|
|EREGL
|45,52
|11.750.247.600
|% -2,94
|
|THYAO
|281,75
|8.729.138.775
|% 2,08
|
|PGSUS
|857,50
|6.365.665.050
|% 0,23
|
|KOZAL
|22,90
|5.843.187.462
|% 6,51
|
|CCOLA
|647,00
|5.710.013.300
|% 1,97
|
|ISCTR
|11,10
|3.000.288.945
|% 1,28
|
|KOZAL
|22,90
|5.843.187.462
|% 6,51
|
|EREGL
|45,52
|11.750.247.600
|% -2,94
|
|ZOREN
|5,64
|1.388.261.299
|% 3,87
|
|EKGYO
|11,10
|2.821.677.761
|% -0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,2261
|31,2313
|% 0,09
|
|Euro
|33,9353
|33,9725
|% 0,35
|
|Sterlin
|39,4727
|39,6707
|% 0,22
|
|Frank
|35,3818
|35,5949
|% 0,03
|
|Riyal
|8,3016
|8,3433
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,65
|22,68
|% 0,66
|
|Platin
|885,69
|887,32
|% 0,66
|
|Paladyum
|938,84
|940,91
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,13
|82,13
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.048,70
|2.048,99
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 96, 88 artarak (% 1.22 ) 8, 024
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, KONYA, SKYMD, DERHL, LMKDC, VRGYO, REEDR, DIRIT, GUBRF, BRKVY
-
17:59
BRKVY, EGEEN, RNPOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
EGPRO, METUR, VBTYZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 254 hisse senedinden 178 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 71 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 5 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem