***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu Üyeleri şirket merkezinde toplanarak,1- Şirketimizde Muhasebe ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak görev yapan Sn. Önder AKPINAR'ın yeniden görev tanımlanması çerçevesinde Muhasebe Müdürü olarak çalışmalarına devam etmesine ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak şirketimiz çalışanlarından Sn. İlknur TEPE'nin Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak atanmasına,2- Sn. İlknur TEPE'nin iletişim bilgilerinin Özel Durum Açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtasıyla yayınlanmasına,Oybirliği ile karar verilmiştir.İlknur TEPETelefon : 0216 593 00 50 (Dahili:150)Faks : 0216 593 00 47e-mail : ilknur@gersan.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874476BIST