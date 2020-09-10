***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.09.2020 17:37
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri şirket merkezinde toplanarak,
1- Şirketimizde Muhasebe ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak görev yapan Sn. Önder AKPINAR'ın yeniden görev tanımlanması çerçevesinde Muhasebe Müdürü olarak çalışmalarına devam etmesine ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak şirketimiz çalışanlarından Sn. İlknur TEPE'nin Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak atanmasına,
2- Sn. İlknur TEPE'nin iletişim bilgilerinin Özel Durum Açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtasıyla yayınlanmasına,
Oybirliği ile karar verilmiştir.
İlknur TEPE
Telefon : 0216 593 00 50 (Dahili:150)
Faks : 0216 593 00 47
e-mail : ilknur@gersan.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874476
BIST
18:051.099
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,62
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.106
En Düşük
1.094
18:057,4669
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0180
|Açılış
|: 7,4670
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4900
En Düşük
7,4147
18:058,8835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0457
|Açılış
|: 8,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8868
En Düşük
8,8221
18:05470,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,15
|Açılış
|: 470,03
|
|Önceki Kapanış
|: 468,88
|
470,91
En Düşük
466,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGI
|11,33
|5.336.564
|% 10,00
|
|JANTS
|141,90
|74.603.005
|% 10,00
|
|ALMAD
|1,43
|7.572.192
|% 10,00
|
|RODRG
|3,41
|2.577.727
|% 10,00
|
|GLRYH
|17,82
|172.743.046
|% 10,00
|
|FENER
|44,32
|1.285.478.853
|% -9,99
|
|HATEK
|13,45
|31.514.450
|% -9,97
|
|BJKAS
|3,98
|496.327.937
|% -9,95
|
|TSPOR
|6,45
|986.644.705
|% -9,92
|
|DIRIT
|2,38
|1.980.977
|% -9,85
|
|PETKM
|4,26
|2.568.473.829
|% -5,54
|
|GARAN
|6,83
|1.494.835.410
|% 1,04
|
|FENER
|44,32
|1.285.478.853
|% -9,99
|
|ZOREN
|2,72
|1.140.760.202
|% -5,88
|
|TSPOR
|6,45
|986.644.705
|% -9,92
|
|PETKM
|4,26
|2.568.473.829
|% -5,54
|
|ZOREN
|2,72
|1.140.760.202
|% -5,88
|
|ALBRK
|1,50
|413.357.729
|% 2,74
|
|GARAN
|6,83
|1.494.835.410
|% 1,04
|
|SKBNK
|1,51
|318.727.203
|% 9,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4604
|7,4669
|% -0,24
|
|Euro
|8,8687
|8,8835
|% 0,52
|
|Sterlin
|9,5776
|9,6256
|% -1,35
|
|Frank
|8,1888
|8,2381
|% 0,13
|
|Riyal
|1,9833
|1,9933
|% -0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|12,20
|
|Altın Gr.
|470
|470
|0,95
|
|Cumhuriyet
|3.116
|3.163
|8,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|10,60
|
|Yarım
|1.498
|1.537
|5,13
|
|Çeyrek
|751
|769
|2,57
|
|Gümüş.Ons
|27,14
|27,17
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,02
|
|B. Petrol
|40,63
|40,63
|-0,16
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, HALKB, SODA
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 08 artarak (% 0.11 ) 1, 010
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TKURU, BALAT, ISBIR, MMCAS, COSMO, YBTAS, ARTI, YONGA, KSTUR, EMNIS
-
17:58
EMNIS, RTALB, DAGI değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
ETILR, GUSGR, FENER değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında