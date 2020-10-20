***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim KuruluŞirketimizin %90 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı olan "Gersan-R" OOO'nun (Eski Unvan "Gersan-R" Zao) Rusya'daki mevcut mevzuat çerçevesinde yatırım harcamalarının sermayeye dönüştürülmesi ve bağlı ortaklık sermayesinin özkaynaklar içerisinde yetersiz kalmasından dolayı mevcut 42.000.000 Rus Rublesi (Ruble) olan sermayesinin 630.000.000 Ruble artırımla 672.000.000 Ruble'ye çıkarılmasına ve artırıma konu tutar olan 630.000.000 Ruble'nin tamamının şirketimizin bağlı ortaklıktan olan cari hesap alacağından karşılanmasına ve artırım sonrası bağlı ortaklıktaki sermaye payımızın % 99,38'e çıkarılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882631BIST