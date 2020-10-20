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***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.10.2020 18:34
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***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimiz Yönetim Kurulu 
Şirketimizin %90 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı olan "Gersan-R" OOO'nun (Eski Unvan "Gersan-R" Zao) Rusya'daki mevcut mevzuat çerçevesinde yatırım harcamalarının sermayeye dönüştürülmesi ve bağlı ortaklık sermayesinin özkaynaklar içerisinde yetersiz kalmasından dolayı mevcut 42.000.000 Rus Rublesi (Ruble) olan sermayesinin 630.000.000 Ruble artırımla 672.000.000 Ruble'ye çıkarılmasına ve artırıma konu tutar olan 630.000.000 Ruble'nin tamamının şirketimizin bağlı ortaklıktan olan cari hesap alacağından karşılanmasına ve artırım sonrası bağlı ortaklıktaki sermaye payımızın % 99,38'e çıkarılmasına karar verilmiştir.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882631


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