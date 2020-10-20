***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.10.2020 18:34
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu
Şirketimizin %90 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı olan "Gersan-R" OOO'nun (Eski Unvan "Gersan-R" Zao) Rusya'daki mevcut mevzuat çerçevesinde yatırım harcamalarının sermayeye dönüştürülmesi ve bağlı ortaklık sermayesinin özkaynaklar içerisinde yetersiz kalmasından dolayı mevcut 42.000.000 Rus Rublesi (Ruble) olan sermayesinin 630.000.000 Ruble artırımla 672.000.000 Ruble'ye çıkarılmasına ve artırıma konu tutar olan 630.000.000 Ruble'nin tamamının şirketimizin bağlı ortaklıktan olan cari hesap alacağından karşılanmasına ve artırım sonrası bağlı ortaklıktaki sermaye payımızın % 99,38'e çıkarılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882631
BIST
18:051.210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 5,04
|Açılış
|: 1.208
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205
|
1.214
En Düşük
1.202
18:057,8720
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0067
|Açılış
|: 7,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9090
|
7,9086
En Düşük
7,8635
18:059,3192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0437
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3428
En Düşük
9,2625
18:05482,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,58
|Açılış
|: 482,89
|
|Önceki Kapanış
|: 482,31
|
484,62
En Düşük
480,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSGY
|4,18
|78.409.527
|% 10,00
|
|USAK
|2,53
|377.494.253
|% 10,00
|
|GEDIK
|10,01
|48.777.480
|% 10,00
|
|KRSTL
|2,64
|49.915.120
|% 10,00
|
|IHLAS
|1,32
|351.183.255
|% 10,00
|
|MERKO
|19,44
|7.775.942
|% -10,00
|
|MERIT
|87,30
|1.438.516
|% -10,00
|
|BMELK
|11,70
|726.174
|% -10,00
|
|TKURU
|349,70
|24.754.122
|% -9,99
|
|EMNIS
|30,46
|103.381
|% -9,99
|
|GARAN
|7,47
|2.018.867.777
|% -0,40
|
|SISE
|6,98
|2.002.869.206
|% 1,75
|
|SKBNK
|2,04
|945.802.768
|% 2,00
|
|ASELS
|18,18
|899.423.728
|% 0,44
|
|PETKM
|4,49
|770.631.493
|% 0,22
|
|SKBNK
|2,04
|945.802.768
|% 2,00
|
|ALBRK
|1,75
|580.830.827
|% 1,16
|
|YKBNK
|2,38
|681.029.528
|% 3,03
|
|SISE
|6,98
|2.002.869.206
|% 1,75
|
|IHLAS
|1,32
|351.183.255
|% 10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8651
|7,8720
|% -0,09
|
|Euro
|9,3047
|9,3192
|% 0,47
|
|Sterlin
|10,1480
|10,1988
|% -0,20
|
|Frank
|8,6430
|8,6951
|% 0,28
|
|Riyal
|2,0918
|2,1023
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|5,99
|
|Altın Gr.
|483
|483
|0,58
|
|Cumhuriyet
|3.191
|3.240
|-17,00
|
|Tam
|3.175
|3.254
|-21,56
|
|Yarım
|1.535
|1.574
|-10,42
|
|Çeyrek
|770
|787
|-5,22
|
|Gümüş.Ons
|24,75
|24,79
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,26
|0,08
|
|B. Petrol
|42,77
|42,77
|0,15
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KLNMA
Yüzde 8.92 oranında artışla 81.85 lira fiyatla işlem gören hissede 586, 249 adet işlem
-
17:58BRKSN
Yüzde 7.94 oranında artışla 6.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 782, 948 adet işlem
-
17:56PEGYO
Yüzde 9.86 oranında artışla 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 365, 454 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 212 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 59 üstünde . İşlem hacmi 21, 038.00 milyon TL de
-
17:54TIRE
Yüzde 4.06 oranında artışla 7.43 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 969, 711 adet işlem