***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.03.2018 - 03.07.2019-16.11.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile tedarikçimiz BEB 3D Tasarım Endüstriyel Ürünler İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BEB3D Tasarım) arasında imzalanan protokol çerçevesinde GERSAN Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin elektrikli araç şarj sistemlerinin BEB 3D Tasarım tarafından Erzurum ilinde araç şarj üretimine ilişkin yatırımlar ile araç şarj sistemlerinin deneme üretimleri tamamlanmıştır.Şirketimiz ile TC Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü'nün III Nolu Satınalma Daire Başkanlığı ile yapılan Tekno Katalog Kapsamındaki Firmalardan Gerçekleştirilecek Açık Satışlara Ait Satınalma Sözleşmesi kapsamında araç şarj ürünlerimiz söz konusu listeye girmiş ve bu ürünlerimizin ilgili Genel Müdürlüğünün web sitesinde internet ortamında satılmasının önü açılmıştır. Ancak, önümüzdeki dönem içerisinde ülkemizdeki elektrikli araç kullanımı ve bu konuda altyapı çalışmalarının tamamlanmasına bağlı olarak satışlarımız gerçekleşecektir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894499BIST