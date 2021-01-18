***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.04.2018-13.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSeoul Viosys Co. Ltd. firması ile yapmış olduğumuz anlaşma kapsamında Şirketimizin "UVC Led Virüs ve Bakteri Öldüren Dezenfeksiyon Modülü" üretimi ve yurt içi-yurt dışı satışı için gerekli olan ve bu konuda akredite olmuş üniversitelerle yapılan analiz çalışmaları neticesinde Ar-Ge sonuç raporları ile ilgili Kurumdan CE belgesi alınmıştır.Son olarak da bu belgelerle birlikte Şirketimiz, söz konusu ürünlerinin TC. Sağlık Bakanlığı'nın Ürün Takip Sistemi'ne (ÜTS) (https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/tibbiCihaz) kayıt giriş ve onay işlemlerini tamamlamıştır.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903006BIST