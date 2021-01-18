***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.01.2021 13:01
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.04.2018-13.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Seoul Viosys Co. Ltd. firması ile yapmış olduğumuz anlaşma kapsamında Şirketimizin "UVC Led Virüs ve Bakteri Öldüren Dezenfeksiyon Modülü" üretimi ve yurt içi-yurt dışı satışı için gerekli olan ve bu konuda akredite olmuş üniversitelerle yapılan analiz çalışmaları neticesinde Ar-Ge sonuç raporları ile ilgili Kurumdan CE belgesi alınmıştır.
Son olarak da bu belgelerle birlikte Şirketimiz, söz konusu ürünlerinin TC. Sağlık Bakanlığı'nın Ürün Takip Sistemi'ne (ÜTS) (https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/tibbiCihaz) kayıt giriş ve onay işlemlerini tamamlamıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903006
BIST
16:071.542
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 17,40
|Açılış
|: 1.525
|
|Önceki Kapanış
|: 1.524
|
1.542
En Düşük
1.509
16:077,5060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0474
|Açılış
|: 7,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,5447
En Düşük
7,4427
16:079,0614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0496
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0550
|
9,1177
En Düşük
8,9816
16:07442,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 4,73
|Açılış
|: 442,54
|
|Önceki Kapanış
|: 437,81
|
445,65
En Düşük
434,22
BIST En Aktif Hisseler16:05
|YGYO
|1,98
|12.227.488
|% 10,00
|
|PSDTC
|37,40
|30.816.256
|% 10,00
|
|PSDTC
|37,40
|30.816.256
|% 10,00
|
|PSDTC
|37,40
|30.816.256
|% 10,00
|
|PSDTC
|37,40
|30.816.256
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,70
|486.245
|% -10,00
|
|TDGYO
|8,89
|53.160.041
|% -6,32
|
|PEGYO
|1,64
|39.604.588
|% -5,95
|
|KUTPO
|47,28
|162.931.646
|% -5,53
|
|BALAT
|7,50
|602.279
|% -4,70
|
|KRDMD
|7,03
|1.491.245.793
|% 6,35
|
|DOHOL
|3,57
|1.345.599.782
|% 3,18
|
|KOZAL
|118,50
|1.227.851.039
|% 2,07
|
|GARAN
|10,03
|1.129.893.927
|% 0,10
|
|THYAO
|13,16
|845.413.076
|% -0,53
|
|DOHOL
|3,57
|1.345.599.782
|% 3,18
|
|TSKB
|1,90
|472.700.560
|% 1,06
|
|IHLGM
|1,47
|356.635.162
|% 6,52
|
|KRDMD
|7,03
|1.491.245.793
|% 6,35
|
|EKGYO
|2,43
|496.472.501
|% -0,82
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5029
|7,5058
|% 0,63
|
|Euro
|9,0558
|9,0603
|% 0,54
|
|Sterlin
|10,1255
|10,1763
|% 0,24
|
|Frank
|8,3848
|8,4353
|% 0,59
|
|Riyal
|1,9941
|2,0041
|% 0,59
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.834
|8,19
|
|Altın Gr.
|442
|442
|4,59
|
|Cumhuriyet
|2.930
|2.975
|0,00
|
|Tam
|2.916
|2.992
|-6,68
|
|Yarım
|1.409
|1.447
|-3,23
|
|Çeyrek
|707
|724
|-1,61
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,90
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,08
|
|B. Petrol
|54,73
|54,73
|-0,37
|
Seans Raporu
16:05
daha fazla
-
16:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 84 artarak (% 0.59 ) 1, 664
-
16:19XU100
Endeks 1, 542 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 17 üstünde . İşlem hacmi 20, 654.00 milyon TL de
-
16:16AYGAZ
Yüzde 9.99 oranında artışla 16.19 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 991, 526 adet işlem
-
16:15KRDMD
Yüzde 6.51 oranında artışla 7.04 lira fiyatla işlem gören hissede 216, 165, 768 adet işlem
-
16:14XU100
Endeks 1, 541 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 08 üstünde . İşlem hacmi 20, 441.00 milyon TL de