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***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.01.2021 13:01



***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.04.2018-13.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Seoul Viosys Co. Ltd. firması ile yapmış olduğumuz anlaşma kapsamında Şirketimizin "UVC Led Virüs ve Bakteri Öldüren Dezenfeksiyon Modülü" üretimi ve yurt içi-yurt dışı satışı için gerekli olan ve bu konuda akredite olmuş üniversitelerle yapılan analiz çalışmaları neticesinde Ar-Ge sonuç raporları ile ilgili Kurumdan CE belgesi alınmıştır.
Son olarak da bu belgelerle birlikte Şirketimiz, söz konusu ürünlerinin TC. Sağlık Bakanlığı'nın Ürün Takip Sistemi'ne (ÜTS) (https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/tibbiCihaz) kayıt giriş ve onay işlemlerini tamamlamıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903006


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PSDTC 37,40 30.816.256 % 10,00  
PSDTC 37,40 30.816.256 % 10,00  
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