***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.03.2021 18:42
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Zonguldak İli Çaycuma İlçesinde yer alan üretim tesislerin de Türk Metal Sendikası ile yapmış olduğumuz Toplu İş Sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamamıştır. Bundan sonra yasal süreç içerisinde arabulucuya giderek çözüm yolu aranacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916185
BIST
18:051.530
En Yüksek
|Değişim
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|: 1.550
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKFYO
|8,91
|49.515.899
|% 10,00
|
|FADE
|11,55
|74.342.113
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|ISBTR
|49.500,00
|1.876.250
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.692.337
|% 10,00
|
|MZHLD
|42,32
|1.253.758
|% -10,00
|
|KSTUR
|343,00
|1.478.390
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|15.709.490
|% -9,99
|
|KENT
|350,80
|6.263.357
|% -9,98
|
|CASA
|159,00
|4.430.819
|% -9,97
|
|GARAN
|9,00
|2.289.956.982
|% -2,70
|
|PETKM
|6,23
|2.025.885.855
|% 3,49
|
|KOZAL
|132,80
|1.529.001.681
|% 3,03
|
|KRDMD
|7,26
|1.336.883.247
|% -0,55
|
|THYAO
|14,65
|1.296.760.801
|% -0,88
|
|PETKM
|6,23
|2.025.885.855
|% 3,49
|
|EKGYO
|2,37
|785.857.625
|% -3,66
|
|GARAN
|9,00
|2.289.956.982
|% -2,70
|
|HALKB
|5,36
|1.030.359.077
|% -0,56
|
|SKBNK
|1,37
|259.852.991
|% -2,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7624
|7,7652
|% 3,10
|
|Euro
|9,1982
|9,2158
|% 2,63
|
|Sterlin
|10,6353
|10,6887
|% 2,28
|
|Frank
|8,2248
|8,2743
|% 2,07
|
|Riyal
|2,0529
|2,0632
|% 2,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.679
|1.680
|-18,65
|
|Altın Gr.
|417
|417
|6,15
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|39,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|36,87
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|17,84
|
|Çeyrek
|670
|686
|8,92
|
|Gümüş.Ons
|25,13
|25,16
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,25
|0,15
|
|B. Petrol
|68,46
|68,46
|-0,90
|