***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Zonguldak İli Çaycuma İlçesinde yer alan üretim tesislerin de Türk Metal Sendikası ile yapmış olduğumuz Toplu İş Sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamamıştır. Bundan sonra yasal süreç içerisinde arabulucuya giderek çözüm yolu aranacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916185BIST