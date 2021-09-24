***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.09.2021 09:29
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Yüksel Kardeş'e ait borsada işlem görmeyen Şirket sermayesindeki paylarının çoğunluğunun, finansal veya stratejik ortaklık için yerli/yabancı şirketlere/fonlara satışı konusunda görüşmeler yapmak amacıyla danışman firma ile danışmanlık hizmeti vermek üzere Danışmanlık Sözleşmesi imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965079
BIST
10:241.394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -7,10
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.397
En Düşük
1.390
10:248,8547
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,0928
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,8563
En Düşük
8,7526
10:2410,4011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0920
|Açılış
|: 10,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1355
|
10,4115
En Düşük
10,2810
10:24498,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 7,80
|Açılış
|: 498,70
|
|Önceki Kapanış
|: 490,90
|
499,48
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler10:22
|RALYH
|5,13
|5.186.692
|% 9,85
|
|YEOTK
|72,85
|57.773.326
|% 9,47
|
|KERVN
|0,49
|534.993
|% 8,89
|
|OYLUM
|11,46
|8.663.263
|% 8,32
|
|ISBTR
|30.900,00
|30.900
|% 6,55
|
|NUGYO
|8,82
|5.965.594
|% -8,60
|
|KTSKR
|54,50
|4.852.600
|% -8,56
|
|AGYO
|3,09
|7.945.513
|% -5,79
|
|SONME
|34,50
|52.409
|% -4,91
|
|DESPC
|10,17
|4.185.012
|% -4,51
|
|GARAN
|9,04
|319.827.795
|% -1,53
|
|THYAO
|13,43
|195.686.805
|% 0,75
|
|KIMMR
|4,42
|178.664.709
|% 4,49
|
|EKGYO
|1,81
|120.772.573
|% -0,55
|
|SISE
|8,18
|110.644.390
|% -0,73
|
|EKGYO
|1,81
|120.772.573
|% -0,55
|
|KIMMR
|4,42
|178.664.709
|% 4,49
|
|YKBNK
|2,38
|86.185.349
|% -0,42
|
|GARAN
|9,04
|319.827.795
|% -1,53
|
|TSKB
|1,19
|21.870.086
|% -1,65
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8414
|8,8442
|% 0,94
|
|Euro
|10,3838
|10,3930
|% 0,81
|
|Sterlin
|12,0940
|12,1546
|% 0,91
|
|Frank
|9,5280
|9,5854
|% 0,95
|
|Riyal
|2,3517
|2,3635
|% 0,97
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.755
|11,45
|
|Altın Gr.
|499
|499
|7,91
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.304
|-11,00
|
|Tam
|3.238
|3.322
|-9,97
|
|Yarım
|1.565
|1.607
|-4,82
|
|Çeyrek
|785
|803
|-2,41
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,65
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,10
|
|B. Petrol
|77,47
|77,47
|0,24
|