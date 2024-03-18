***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 18.03.2024 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, şirketimizin ve piyasanın enerji ihtiyacını karşılamaya ve yine şirketimizin enerji giderlerini minimize etmeye yönelik Güneş Enerji Santralleri, Rüzgâr Enerji Santralleri ile Hidroelektrik Santraller olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapma kararı alınmıştır. İlerleyen süreçlerde yatırım yapılacak proje ve finansman detayları kamuoyunun bilgisine paylaşılacaktır. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259899BIST