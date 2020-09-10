***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.09.2020 10:14
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
YÜKSEL KARDEŞ 16987850 TRY 21,23
Diğer 63012150 TRY 78,77
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Nama 1,00 TRY 80000000 TRY 21,23 - İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874331
BIST
11:431.098
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,86
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.103
En Düşük
1.096
11:437,4877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0028
|Açılış
|: 7,5010
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4900
En Düşük
7,4679
11:438,8671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0293
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8868
En Düşük
8,8221
11:43468,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,28
|Açılış
|: 468,57
|
|Önceki Kapanış
|: 468,88
|
469,10
En Düşük
466,77
BIST En Aktif Hisseler11:43
|TKURU
|333,30
|445.289
|% 10,00
|
|KSTUR
|125,40
|208.666
|% 10,00
|
|SUMAS
|27,30
|289.899
|% 9,99
|
|METUR
|5,18
|3.808.677
|% 9,98
|
|YONGA
|55,65
|862.074
|% 9,98
|
|DOBUR
|21,88
|50.674
|% -9,96
|
|CRDFA
|5,47
|16.664.005
|% -7,45
|
|EUYO
|1,99
|13.800.642
|% -7,44
|
|IZMDC
|17,50
|830.288
|% -7,36
|
|ARENA
|35,38
|23.499.606
|% -6,99
|
|PETKM
|4,33
|1.492.048.915
|% -3,99
|
|ZOREN
|2,85
|806.407.248
|% -1,38
|
|TUPRS
|81,90
|504.926.945
|% -3,48
|
|TSPOR
|7,20
|378.195.305
|% 0,56
|
|RTALB
|54,45
|349.556.611
|% 4,91
|
|PETKM
|4,33
|1.492.048.915
|% -3,99
|
|ZOREN
|2,85
|806.407.248
|% -1,38
|
|SKBNK
|1,51
|307.737.516
|% 9,42
|
|ALBRK
|1,52
|250.550.130
|% 4,11
|
|AKENR
|2,03
|214.373.891
|% -1,46
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4844
|7,4877
|% 0,04
|
|Euro
|8,8639
|8,8671
|% 0,33
|
|Sterlin
|9,7129
|9,7616
|% 0,05
|
|Frank
|8,2052
|8,2546
|% 0,34
|
|Riyal
|1,9898
|1,9998
|% -0,06
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|-0,29
|
|Altın Gr.
|469
|469
|-0,31
|
|Cumhuriyet
|3.109
|3.156
|1,00
|
|Tam
|3.094
|3.171
|3,16
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|1,53
|
|Çeyrek
|750
|767
|0,77
|
|Gümüş.Ons
|26,97
|27,02
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|-0,00
|
|B. Petrol
|40,44
|40,44
|-0,35
|