***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)YÜKSEL KARDEŞ 12.787.849,72 TRY 15,98Diğer 67.212.150,28 TRY 84,02Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- Nama 1,00 TRY 80000000 TRY 15,98 - İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviYÜKSEL KARDEŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Kimya Mühendisi İcrada Görevli Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığı Gersan Şar Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı Hayır 18.48 Bağımsız Üye Değil HayırNEŞAT ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 25.04.2016 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği ve Fabrika Müdürü Gersan Şar Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 0 Bağımsız Üye Değil Hayır -GÜLFEM OKTAY Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği ve İthalat-İhracat Müdürü Gersan Şar Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 0.004155 Bağımsız Üye Değil Hayır Riskin Erken Saptanması Komite ÜyesiMENDUHA ÖZTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 03.05.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 Bağımsız Üye Değil HayırMUSTAFA KEMAL YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 17.05.2019 İcrada Görevli Değil Evet 0 Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite-Başkan/Kurumsal Yönetim Komitesi-BaşkanMUSTAFA KEMAL KESEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 16.07.2021 İcrada Görevli Değil Evet 0 Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite-Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi-BaşkanEMRE EMSEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 04.02.2022 İcrada Görevli Değil Hayır 0 Bağımsız Üye Değil HayırERKAN İZGİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 09.02.2023 İcrada Görevli Değil - İzgi Şirketler Topluluğu Bünyesindeki Çeşitli Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetici Ortak Hayır Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -Yönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerYÜKSEL KARDEŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kimya Mühendisi Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığı Gersan Şarj Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş.-Yönetim Kurulu BaşkanıGÜLFEM OKTAY Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyeliği ve İthalat-İhracat Müdürü Gersan Şarj Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş.-Yönetim Kurulu ÜyesiNEŞAT ŞAHİN Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyeliği ve Fabrika Müdürü Gersan Şarj Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş.-Yönetim Kurulu ÜyesiMENDUHA ÖZTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği -MUSTAFA KEMAL YILMAZ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek ProfesyoneliMUSTAFA KEMAL KESEN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek ProfesyoneliEMRE EMSEN Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İş Geliştirme MüdürüERKAN İZGİ Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici - -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112249BIST