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***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.02.2023 09:30
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
YÜKSEL KARDEŞ Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığı Gersan Şar Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı 15.98
NEŞAT ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 25.04.2016 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği ve Fabrika Müdürü Gersan Şar Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 0 Bağımsız Üye Değil Hayır -
GÜLFEM OKTAY Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği ve İthalat-İhracat Müdürü Gersan Şar Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 0.004155 Bağımsız Üye Değil Hayır Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
MENDUHA ÖZTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 03.05.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 Bağımsız Üye Değil Hayır
MUSTAFA KEMAL YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 17.05.2019 İcrada Görevli Değil Evet 0 Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite-Başkan/Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan
MUSTAFA KEMAL KESEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 16.07.2021 İcrada Görevli Değil Evet 0 Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite-Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan
EMRE EMSEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 04.02.2022 İcrada Görevli Değil Hayır 0 Bağımsız Üye Değil Hayır
ERKAN İZGİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 09.02.2023 İcrada Görevli Değil - İzgi Şirketler Topluluğu Bünyesindeki Çeşitli Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetici Ortak Hayır Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113737


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Cumhuriyet 7.517 7.631 -117,00  
Tam 7.598 7.658 23,00  
Yarım 3.712 3.747 11,00  
Çeyrek 1.856 1.874 6,00  
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Gümüş Gr. 13,18 13,19 0,06  
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