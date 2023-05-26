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***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.05.2023 15:31
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Nama 1,00 TRY 80000000 TRY 13,48 - İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
YÜKSEL KARDEŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Kimya Mühendisi İcrada Görevli Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığı Gersan Şarj Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı Hayır 13.48 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
NEŞAT ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 25.04.2016 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği ve Fabrika Müdürü - Hayır 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
GÜLFEM OKTAY Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği ve İthalat-İhracat Müdürü - Hayır 0.004155 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
MENDUHA ÖZTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 03.05.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği - Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Evet -
MUSTAFA KEMAL KESEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 16.07.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Evet 0 - Bağımsız Üye - Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite-Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan
EMRE EMSEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 04.02.2022 İcrada Görevli Değil Fabrika Müdürü-İş Geliştirme Müdürü-Genel Müdür Yardımcılığı - Hayır 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
ERKAN İZGİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 09.02.2023 İcrada Görevli Değil - İzgi Şirketler Topluluğu Bünyesindeki Çeşitli Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetici Ortak Hayır 2.5 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
SELÇUK YILMAZ DEMİRKIRAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Kimya Mühendisi 15.03.2017 İcrada Görevli Değil Denetimden Sorumlu Komite-Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan - Hayır 0 - Bağımsız Üye - Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite-Başkan, Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan, Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
YÜKSEL KARDEŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kimya Mühendisi Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığı Gersan Şarj Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı
GÜLFEM OKTAY Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyeliği ve İthalat-İhracat Müdürü
NEŞAT ŞAHİN Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyeliği ve Fabrika Müdürü
MENDUHA ÖZTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği -
EMRE EMSEN Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İş Geliştirme Müdürü, Fabrika Müdürü, Genel Müdür Yardımcılığı -
ERKAN İZGİ Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici - İzgi Şirketler Topluluğu Bünyesindeki Çeşitli Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetici Ortak
SELÇUK YILMAZ DEMİRKIRAN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kimya Mühendisi Denetimden Sorumlu Komite-Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan
MUSTAFA KEMAL KESEN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Denetimden Sorumlu Komite-Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154086


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